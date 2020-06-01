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Gündem İletişim Başkanı Altundan Barış Çakan açıklaması
ANKARA

İletişim Başkanı Altun'dan Barış Çakan açıklaması

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yaşanan acı hadisenin gerçek sebebinin belirli çevreler ve odaklar tarafından kasıtlı bir şekilde manipüle edilmesi, hadisenin “ısrarla” Kürtçe şarkı dinleyen gencin öldürülmesi olarak yansıtılması, hakikatin kirli bir algı operasyonuna kurban edilmek istendiğini göstermektedir.

  • Toplumsal dinamiklerimizi hedef alan yalan haberlerin, provokasyonların ve algı yönetimi çalışmalarının, kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik son zamanlarda sistematik bir şekilde yürütülen karalama ve iftira kampanyalarından bağımsız olduğu asla düşünülemez.

"Tüm adımları süratle atacağız"

Devletimiz, kamu huzur ve güvenliğinin zaafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinlerimizi işgal edip bizi esir almasına asla müsaade etmeyecektir. Milletimiz üzerinde oynanan bu alçak oyunun takipçisi olacak ve gerekli tüm adımları süratle atacağız.

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti 83 milyon vatandaşımızın sığınağı, koruyucusu ve hizmetkarıdır. Toplumsal huzur ve güvenliğimiz için milletimizle el ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz."

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