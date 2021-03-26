İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e İstanbul Sözleşmesi yanıtı: Yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada, Türkiye'nin sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ayrılmasını 'hukuksuz' olarak nitelendiren Özel, "Sözleşmeden ancak Meclis kararıyla çıkılır" ifadelerini kullandı.

Özel'in bu açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yanıt verdi.

"Yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor"

Özel'i CHP tarihinin gördüğü en beceriksiz parti kişisi olarak nitelendiren Altun, "Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Bir de parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana!" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Millete hadsizce parmak sallama, yalanı bırak"

Özel'e seslenen Altun, "Yönetim sistemimizi öğrenecekiniz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Zahmet olmazsa “9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi”ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy.

Milletin iradesine hadsizce parmak sallama!

Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası’na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usûlüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!

CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. “İstanbul sözleşmesinden ancak Meclis kararıyla çıkılır” demiş.



Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor. REKLAM March 26, 2021

GÜNDEM İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz hak ettiği cevabı alacak