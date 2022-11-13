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POLİTİKA İSTANBUL

İletişim Başkanı Altun'dan patlama sonrası vatandaşlara uyarı: Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin

İletişim Başkanı Altun, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama sonrası vatandaşları uyardı. Altun, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Altundan patlama sonrası vatandaşlara uyarı: Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin
Fahrettin Altun

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayda can kaybı ve yaralıların olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaşanan acı olay sonrası İletişim Başkanı Altun'dan açıklama geldi. Altun vatandaşları sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara karşı uyardı.

'Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin'

İletişim Başkanı Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir.

'Kamu otoritelerinin açıklamalarını esas alın'


Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

İstiklal Caddesi'nde patlama: Can kaybı ve yaralılar var
GÜNDEM
İstiklal Caddesi'nde patlama: Can kaybı ve yaralılar var


İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaşanan panik anları kamerada
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İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaşanan panik anları kamerada
Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle yaralılar olduğu öğrenildi.

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası polis güvenlik önlemi aldı
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İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası polis güvenlik önlemi aldı
Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi: İlk belirlemelere göre 4 ölü, 38 yaralı var
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İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi: İlk belirlemelere göre 4 ölü, 38 yaralı var
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 4 ölü ve 38 yaralı olduğunu bildirdi.

Soruşturma başlatıldı: Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı
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Beyoğlu İstiklal Caddesinde patlama meydana geldi.
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Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.
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CAN KAYBI VARİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlama ile ilgili yaptığı açıklamada İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. dedi.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bugün İstiklal Caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir denildi.
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Soruşturma başlatıldı: Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı
İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Can kaybı ve yaralılar bulunan bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi yok. Patlama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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