İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hakikat mücadelemizden bir an bile geri durmayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, farklı mecralarda karşılarına çıkan dezenformasyonun dünyanın, tüm ülkelerin mücadele etmesi gereken bir tehdit olduğuna işaret ederek, "Biz Türkiye olarak dezenformasyonun panzehrinin hakikat olduğuna inanıyoruz. Ve hakikat mücadelesinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sahip çıkması ve elinden geleni yapması gereken bir mücadele olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün burada hakikat için yapılacak tüm konuşmalar, dezenformasyonla mücadele hakkında dikkat çekilecek hususlar çok değerli olacaktır. Bu toplantıları ileriki dönemlerde daha sık yapmayı planladığımızı şimdiden belirtmek isterim. Zira küresel bir hakikat mücadelesi yapılacaksa bunun merkezi Türkiye olmak durumundadır. Bu, bir temenni ya da hedef değil, tarihin ve küresel şartların getirdiği bir ödevdir ülkemiz için. Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu kritik sorumluluğumuzun farkında olarak hakikat mücadelesini sonuna kadar vermek için çalışacağız" dedi.

'Büyük bedeller ödeyerek mücadele veriyoruz'