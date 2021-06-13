Gündem İletişim Başkanı Altun Libya ziyaretini değerlendirdi Türkiye barış ve huzura katkı sunmayı sürdürecek
ANKARA

İletişim Başkanı Altun Libya ziyaretini değerlendirdi: Türkiye barış ve huzura katkı sunmayı sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya gitmesi talimatını verdi. Heyetin Trablus ziyaretinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Heyette yer alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun Libya ziyaretini değerlendirdi: Türkiye barış ve huzura katkı sunmayı sürdürecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Ammar El-Lafi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti.

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

Başbakan Dibeybe ile bir araya geldiler

Libya'da temaslarda bulunan Türkiye heyeti, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Altun ayrıca Libya'da İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Ammar El-Lafi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Altun: Türkiye barış ve huzura katkı sunmayı sürdürecek

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle, son gelişmeleri değerlendirmek üzere geldiğimiz Libya'dan ayrılıyoruz. Bugün Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Libya'da İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Ammar El-Lafi ile de bir araya geldiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir."

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