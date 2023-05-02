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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını, demokrasimiz için büyük bir kayıp olarak telakki ediyoruz" dedi.

11:24 . 2/05/2023 Salı
DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu (İGF) başladı. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen forumun açılışını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Altun burada dün kendisini hedef alarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Altun, dün gece CHP Genel Başkanının yalan siyasetinin sınır tanımazlığına bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.


Altun şu açıklamalarda bulundu

  • "Elbette yalanı alışkanlık haline getirmiş, yalan siyasetini kurumsallaştırmış olanlar bu huylarından vazgeçmeyecek. Dün gece CHP Genel Başkanının yalan siyasetinin sınır tanımazlığına bir kez daha şahitlik ettik. CHP Genel Başkanının benimle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığındaki çalışma arkadaşlarıma iftiralar içeren paylaşımı, kendisinin siyasi çaresizliğinin, çevresindeki profesyonellerin de strateji yoksunluğunun somut bir göstergesi olmuştur. Ülke dışından hizmet aldığı ajans tarafından yazılan tezvirat dolu bir tweet'le kamu görevlilerinin hedef gösterilmesini, tehdit edilmesini asla kabul etmiyoruz. Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını, demokrasimiz için büyük bir kayıp olarak telakki ediyoruz. Şunu çok açık ve net bir şekilde biliyoruz. Demokrasinin en büyük düşmanı dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ancak ve ancak dezenformasyonu alışkanlık haline getirenler rahatsız olabilir. Hakikat ve temiz iletişim için yürüttüğümüz çalışmalardan sadece ve sadece trol ağları ve köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etmeye çalışanlar rahatsız olurlar. Biz işimize bakıyoruz. Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz bu karalamalara, iftiralara, yalanlara aldırış etmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılının aynı zamanda iletişimin yüzyılı olması için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Sistematik yalanla, dezenformasyonla mücadele, bizim Türkiye olarak yürüttüğümüz hakikat mücadelesinin önemli bir sütunudur."



#Fahrettin Altun
#İstanbul Güvenlik Forumu
#Türkiye Yüzyılı
38 dakika önce
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