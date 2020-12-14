İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla dava açıldı.
Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
- CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflarken yakalanmıştı.
- Kendisini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gönderdiğini belirten Özçağdaş, “Ben ilçe başkanıyım benim bir il başkanım var. İl başkanım bana demiş ki oraya git bak. Gittim, baktım; bir inşaat yok fotoğrafı da kendisine gönderdim" ifadelerini kullanmıştı.