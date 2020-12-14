İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı

Bakan Akar: Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'ler tacizden başka bir şey değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde Yunanistan tarafından ilan edilen NAVTEX'lere ilişkin, 'Bu konu komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey' dedi.