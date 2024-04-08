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İletişim Başkanlığı 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü FETÖ destekli sosyal medya hesaplarından propaganda amacıyla paylaşılan 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

00:17 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:32 - 8/04/2024 Pazartesi
DHA
Söz konusu paylaşımların 2017 yılında da dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Söz konusu paylaşımların 2017 yılında da dolaşıma sokulduğu belirlendi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. 

​Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir" denildi.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat yalanladı: Devlet şirketleri İsrail ile asla ticaret yapmıyor

Muhalefet partiler başta olmak üzere bazı kesimler Türkiye’nin İsrail ile ticaret yaptığı yalanını ortaya atıyordu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor... Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsurunun İsrail ile işbirliği, askeri eğitim, silah mühimmat alım satımı noktasında asla bir irtibatı yok. " açıklamasını yaptı. Bolat "Türkiye ile İsrail arasındaki ticarete yönelik provokasyonları İsrail istihbaratı da destekliyor, bu çabalar Türkiye hükümetini köşeye sıkıştırma çabası." açıklamalarında bulundu. Bakan Bolat, bazı yayın organlarında çıkan TÜİK 36. fasıl verisine açıklık getirdi.

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