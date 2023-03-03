İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı: Asılsız iddialar tek tek çürütüldü

Dezenformasyon Bülteni
Söz konusu iddianın, afet sürecinde mülteciler üzerinden oluşturulmaya çalışılan algının bir parçası olduğu bildirilen bültende, iddia edildiği gibi bir göç veya mülteci hareketinin kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.
Bültende, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırı termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla 7/24 esasıyla izlediği anımsatılarak, hudutta herhangi bir hareketlilik ve geçme teşebbüsünün söz konusu olmadığı bildirildi.
İddia sahibinin daha önce de benzer iddialarda bulunduğu ve daha sonra iddiasının doğru olmadığını açıkladığı kaydedildi.
Görüntülerde, Suriye'deki kamplarda zorlu kış şartları altında hayata tutunmaya çalışan insanların dramının anlatıldığı belirtildi.
Dijital mecralardaki "para kazandırma" dolandırıcılıkları
Bazı sosyal medya hesaplarından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan, "TPAO, şirket hisselerini alıp satarak haftalık 10 bin TL kazanma fırsatı sunuyor" iddiasının da gerçek dışı olduğuna işaret edilen bültende, dijital mecralardaki, "para kazandırma" vaadiyle yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
İddialar üzerine açıklama yapan çiftlik sakinlerinin, yetkililerin depremin ardından çadır, battaniye, giyim ve gıda malzemeleri getirdiğini belirterek iddiaları yalanladığı anlatıldı.
"Mehmetçik, 2 Mart itibarıyla 311 köye havadan yardım malzemesi ulaştırdı"
Bir televizyon programında geçen, "Askeri hava araçları deprem bölgesi için seferber edilmedi" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, deprem bölgesinde Hava Kuvvetlerine bağlı nakliye uçaklarının yanında; Kara Kuvvetlerine bağlı CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri ve AS-532 tipi helikopterlerle intikal sağlandığı anlatıldı.
Sisli ve karlı havaya rağmen deprem bölgesine askerlerin intikali ve acil yardım sevkiyatı için ilk iki günde yüzlerce sorti yapıldığı vurgulanan bültende, "TCG GAZİANTEP'e konuşlu SH-70 Sea Hawk Helikopteri ile çevre hastanelere sıhhi tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki helikopterler, 1 Mart itibarıyla Adana İncirlik'ten 4 bin 388 sorti uçuş yapmış ve 1 milyon 603 bin 35 kilo yardım malzemesi taşımıştır. Durmaksızın çalışan Mehmetçik, 2 Mart itibarıyla 311 köye havadan yardım malzemesi ulaştırmıştır." ifadesine yer verildi.