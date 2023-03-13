İletişim Başkanlığı depremle ilgili 'haftanın yalanlarını' tek tek çürüttü

"YÖK'ün böyle bir açıklaması söz konusu değil. Ayrıca, iddia edildiği gibi Suriyeli mültecilerin sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girmesi de mümkün değil. Devlet üniversitelerinde Suriye uyruklu öğrenciler ile diğer yabancı uyruklu öğrenciler arasında bir ayrım yapılmamaktadır. Suriye uyruklu öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrenciler için istenilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu'nun yabancı öğrenci kabulüne ilişkin esasları, devlet üniversitelerinin ve özel üniversitelerin öğrenci kabul uygulamalarına rağmen, öğrencilerin moral ve motivasyonunu etkileyecek manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."