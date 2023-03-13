İletişim Başkanlığı depremle ilgili 'haftanın yalanlarını' tek tek çürüttü

Deprem Dezenformasyon Bülteni (6 Şubat - 12 Mart 2023)
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 'isminiz yok' denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde karşılama protokolüne alınmadı" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası Adıyaman'a yapılacak TOKİ konutları, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın tarım arazilerine inşa ediliyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, iddiaya konu görüntülerdeki alanın, tapu kayıtlarında kıraç ve taşlık arazi vasfında olduğu ve tamamen Hazineye ait arsa niteliğinde bulunduğu bildirildi.
"Üreticinin elindeki süt alındı"
Bazı basın yayın organlarındaki "Depremzedeler 2,5 ton sütü verecek yer bulamıyor" iddiasının da yalanlandığı bültende, iddiayla ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
"Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda üretici örgütleri ve özel sektör işbirliğinde, afet bölgesindeki yetiştiricilerin ürettiği 18 bin ton çiğ süt, toplanarak üretime kazandırılmıştır. İddialar üzerine Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesindeki çiftliğe intikal eden yetkililer, üreticilerin daha önce ürettikleri sütü özel firmalara sattığını ve bu firmalarla sorun yaşadıklarını tespit etmiştir. Öte yandan, bölgede aralıksız çiğ süt toplayan yetkililere, herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Çiftliğe intikal eden yetkililer, üreticinin elindeki 1518 litre sütün Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından alımını sağlamış, bundan sonra üretilen sütün de aynı kuruluş tarafından alınacağı belirtilmiştir."
- "Muğla'daki askeri kampta misafir edilen depremzede vatandaşlar zorla çıkarılıyor" iddiasının gerçek dışı olduğuna yer verilen bültende, konuyla ilgili "AFAD yetkilileri Muğla'daki askeri kampta misafir edilen depremzede vatandaşların Niğde'ye tahliye edileceklerini belirtmiş, isteyenlerin de Muğla'da kalabileceklerini ifade etmiştir. Herkesin zorunlu olarak gideceğini düşünen vatandaşlar tepki göstermiş, ancak daha sonra istedikleri takdirde Muğla'daki kampta da kalabileceklerini öğrenince sorun çözülmüştür" ifadeleri kullanıldı.
"Manipülatif haberlere itibar edilmemeli"
Bültende, "YÖK'ün açıklamasına göre, Suriyeli mülteciler hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecek" iddiasının gerçek olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
Türkiye'de değil Yemen'de kaydedildi
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Türkiye'de yerin altından alevler ve dumanlar çıkıyor" iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanarak, görüntülerin 9 yıl önce Yemen'in El Hudeyde vilayetinde kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.