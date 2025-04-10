İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı bünyesinde de geniş kapsamlı değişiklikler yapıldı.

İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı. Yerlerine; İstanbul'a Efe Murat Erbaş, Konya'ya Oğuz Tunç, Antalya'ya Ahmet Uzun, Çanakkale'ye Mustafa Tolga Karaoğlu ve Şanlıurfa'ya Numan Günay atandı.

Efe Murat Erbaş

EFE MURAT ERBAŞ KİMDİR?

Van doğumlu olan Efe Murat ERBAŞ, akademik yaşamında sırasıyla Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim dalı ve Psikoloji alanlarında Lisans, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Rehberlik ve Araştırma merkezi özel eğitim değerlendirme kurulu başkanlığı ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar kurulu bakanlık katılımcı üyesi, Özel bakım merkezleri denetleme komisyonu başkanlığı, Ankara İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Özel Bakım Merkezleri, Sosyoekonomik Destek ve Sosyal Yardımlar İl Müdür yardımcılığı görevlerini yaptı.

Avrupa birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde proje koordinatörlüğü yaptı. İletişim Biliminin güvenlik, siyaset ve İstihbarat alanında kullanımına yönelik araştırma ve çalışmaları bulunan, çok sayıda konferans ve seminere katılan Erbaş, dergi ve dijital platformlarda yayımlanan, Dezenformasyonla mücadele, Algı ve manipülasyona karşı farkındalık, Bilinçaltına yönelen subliminal mesajlar, Sosyal Medya Okuryazarlığı gibi çok sayıda akademik makale ve söyleşinin yazarıdır.

8 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü olarak atanan ERBAŞ, 2 yıl süreyle başta Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman illeri, Barış Pınarı ve Zeytin dalı harekât bölgesi olmak üzere iletişim faaliyetlerini koordine etti.