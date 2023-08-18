İletişim Başkanlığı paylaştı: Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği iddiası asılsız çıktı

'in muhalefete yakın medya organları tarafından istifa ettiğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.

'in muhalefete yakın medya organları tarafından istifa ettiğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.

Yine iddiaya göre; Bakan Şimşek'in, istekleri yerine getirildiği için istifadan vazgeçtiği de aktarıldı.