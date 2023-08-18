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İletişim Başkanlığı paylaştı: Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği iddiası asılsız çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğu paylaştı.

14:18 . 18/08/2023 Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
'in muhalefete yakın medya organları tarafından istifa ettiğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.

Yine iddiaya göre; Bakan Şimşek'in, istekleri yerine getirildiği için istifadan vazgeçtiği de aktarıldı.

Ortaya atılan bu mesnetsiz iddia sonrası ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

'İddia gerçek dışı'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıkladı.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturma hedeflendi

Söz konusu iddianın,, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"Dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz"

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

  • "'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."


#Mehmet Şimşek
#ekonomi
#Maliye Bakanlığı
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