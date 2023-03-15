İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyon Bülteni: 5 yalan çürütüldü

"13-14 Mart Dezenformasyon Bülteni"
Bültende, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi Türk bayrakları Ankara'nın talimatıyla kaldırıldı", "Saadet Partisi'nin Malatya'da kurduğu aşevi, Malatya Valiliği tarafından kapatıldı", "AFAD, can pazarında vinç ticareti yapmış: Vatandaşlar vincin çalıştığı her saat için 10 bin lira ödüyor", "Orman Genel Müdürlüğü 48 ilde personel alacak", "Türkiye'de ekmek, makarna, salça ve meyve suyu gibi ürünlere un kurdundan elde edilen toz katılıyor" iddialarına yer verildi.
"Bedeli AFAD tarafından ödenecek şekilde görevlendirilmiştir"
- Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Orman Genel Müdürlüğü 48 ilde personel alacak" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.
- Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak personel alımlarına ilişkin duyuruların, Genel Müdürlüğün web sitesi olan www.ogm.gov.tr adresi üzerinden yapıldığı bildirilen bültende, resmi kanallar dışında yapılan duyuru ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.