İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan-Miçotakis görüşmesine ilişkin ilk açıklama: Olumlu bir atmosferde gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde baş döndüren diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere çok sayıda lider ile ikili görüşme gerçekleştirmişti. Bugün ise, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Son dönemlerde gerginlik yaşayan komşu ülke Yunanistan'la görüşme merak konusuydu.

Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius/Litvanya’da düzenlenen NATO Zirvesi marjında Türkiye ve Yunanistan’ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya gelmişlerdir. Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır.