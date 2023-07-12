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İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan-Miçotakis görüşmesine ilişkin ilk açıklama: Olumlu bir atmosferde gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde baş döndüren diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakisle bir araya geldi. Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti. İki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır" ifadelerine yer verildi.

15:27 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Miçotakis-Erdoğan

Miçotakis-Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde baş döndüren diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere çok sayıda lider ile ikili görüşme gerçekleştirmişti. Bugün ise, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Son dönemlerde gerginlik yaşayan komşu ülke Yunanistan'la görüşme merak konusuydu.

'Mutabakata varıldı'

Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius/Litvanya’da düzenlenen NATO Zirvesi marjında Türkiye ve Yunanistan’ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya gelmişlerdir. Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Selanik'te düzenlenecek

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik’te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır. İki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir. İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır.


NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'nın 2. oturumuna katılmak üzere LITEXPO'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci günün ilk görüşmesini İspanya Başbakanı Sanchez ile yaptı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından, Erdoğan ile Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yayınlanan bildiride "İyi bir atmosferde gerçekleşti" ifadesine yer verildi. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonu Başkanı Leyen’i de kabul etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kiriakos Miçotakis
#NATO
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