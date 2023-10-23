İlk Filistin tezkeresi 1997 yılındaydı

Mehmetçik, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Necmettin Erbakan’ın liderliğindeki Refah-Yol hükümeti, döneminde 1997’de Filistin’e gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır” şeklindeki açıklaması “Gazze için tezkere mi çıkartılacak?” sorusunu gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da “Türkiye’nin garantör ülke statüsünde barışı sağlamak için bölgede elinden geleni yapmaya hazır olduğuna” dair açıklamaları bu ihtimali güçlendirdi.

5 PARTİ DE DESTEK VERDİ

Arşivlere göre Ankara, ilk kez 1997 yılında Filistin’e asker gönderme kararı aldı. 20 Şubat 1997’de dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, TBMM’den Batı Şeria’daki El Halil’e geçici gözlem gücü statüsünde asker gönderme kararı çıkması için tezkere gönderdi. Tezkere, o dönem Meclis’te temsil edilen 5 siyasi parti olan RP, DYP, ANAP, CHP ve DSP’nin desteği ile geçti. TBMM’de alınan kararla Türk askeri gözlemci statüsüyle geçici süreliğine (3 ay) El Halil’e gönderildi.

HANGİ KAPSAMDA GİTTİ?

1994-1996 arasındaki İsrail’in saldırıları sonrasında başlayan gerginlik, 21 Ocak 1997’de imzalanan Hebron (El-Halil) Sözleşmesi ile El Halil’in Filistin’e devredilmesi ile son buldu. Sözleşmede, İsrail’i Başbakan Binyamin Netanyahu temsil ederken Filistin’i Yaser Arafat temsil etti. Batı Şeria’nın Kudüs’ten sonraki en önemli kent olan El Halil’in statüsünün korunması için, 30 Ocak 1997 tarihinde Oslo’da imzalanan anlaşma ile uluslararası gözlemcilik görevi gücü oluşturuldu. Bu görevi, Türkiye, Danimarka, İtalya, İsveç, İsviçre ve Norveç üstlendi. Anlaşma, imzalandıktan 5 gün sonra 4 Şubat 1997’de Bakanlar Kurulu kararı ile onandı. 21 gün sonra 20 Şubat 1997’de TBMM’den tezkere çıktı ve ay sonunda Mehmetçik El Halil’e gitti.

Fatih Erbakan Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu

24 saat desteği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İsrail saldırıları karşısında “Türkiye süratle devreye girmeli” çağrısına Meclis’teki partilerin liderlerinden destek geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarında, Bahçeli’ye teşekkür ederek, desteklerini iletti.

İNANCIMIZIN GEREĞİ

Karamollaoğlu, X hesabındaki paylaşımında, “Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum” dedi.

Davutoğlu da, “Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze’de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna dur demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi; Sayın Devlet Bahçeli’nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum” ifadelerini kullandı. İki lider telefon görüşmesinde önümüzdeki günlerde Gazze konusunu ele alacakları bir yüz yüze görüşme hususunda da mutabık kaldı.

AYNI İFADELERİ KULLANDI

Erbakan ise, Bahçeli’nin paylaşımındaki “Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır” ifadelerini kullanarak “Sayın Devlet Bahçeli’ye gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Liderlerin bu desteğinden sonra Filistin’e gönderilecek asker için hazırlanacak bir tezkereye yüksek katılımla “Evet” deneceği belirtiliyor.











