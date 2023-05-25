İlk turdan daha fazla oy kullanıldı: KKTC'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, son dönemde kendisini televizyon programlarındaki tartışmaya davet eden cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. "Bugüne kadar bizle eser ve hizmette yarışacak bir muhalefet bulamadık. Türk demokrasisin en büyük talihsizliği bu." diyen Erdoğan, "Televizyonlara davet ediyor. Benle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım?" ifadelerini kullandı.