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İlk turdan daha fazla oy kullanıldı: KKTC'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçime sayılı günler kalırken gurbetçilerin kullandığı oylar da yurda gelmeye başladı. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kullanılan oylar da uçakla Türkiye'ye gönderildi. Yaklaşık 85 bin oy kullanıldığını, bunun ilk turda kullanılan oylardan 2 bin kadar fazla olduğunu söyleyen Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, oy pusulalarının aktarım sürecinde hiçbir sıkıntı ve aksaklığın yaşanmadığını kaydetti.

22:15 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa ile Gazimağusa ve Güzelyurt kentlerinde kurulan sandıklarda kullanılan oy pusulaları, Dışişleri Bakanlığının diplomatik torbaları içine konularak Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'ye sevk edildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında oy kullanma sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

İlk tura kıyasla 2 bin daha fazla oy kullanıldı

Feyzioğlu, yaklaşık 85 bin oy kullanıldığını, bunun ilk turda kullanılan oylardan 2 bin kadar fazla olduğunu söyledi.

Oy pusulalarının KKTC'den İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gönderildiğini ifade eden Feyzioğlu, süreçte hiçbir sıkıntı ve aksaklığın yaşanmadığını kaydetti.

Feyzioğlu, seçimler için sandık kurulları, siyasi parti temsilcileri ve katkı koyan herkese teşekkür ederek "Demokrasinin güzelliği bu, vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Uyguladığımız sistem dünyanın en güvenilir sistemlerinden biridir." diye konuştu.

KKTC'de 140 bin 111 seçmen bulunuyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için KKTC'de Güzelyurt kentinde seçmenler 20-21 Mayıs'ta oy kullanırken Lefkoşa ve Gazimağusa'da 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi dün 22.00 itibarıyla son buldu.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, KKTC'de Türkiye'deki seçimlerde oy verme hakkına sahip 140 bin 111 seçmen bulunuyor.


Adana'da AK Parti ve MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a tepki: Bu talimat kanunlara aykırı
Adana'da AK Parti ve MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a tepki: Bu talimat kanunlara aykırı

Adana'da AK Parti ve MHP İl Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda belediye çalışanlarına yönelik "Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na verip fotoğrafını çekin" şeklinde talimat verdiği iddiasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Amirlerinizin verdiği bu talimat kanunlara aykırıdır. Siz kıymetli bürokratlarımızın, memurlarımızın ve işçilerimizin bu suça ortak olmayacağınızı ve oyunuzu bu kör zihniyete gasbettirmeyeceğinizi biliyorum. Bu sebeple kanunsuz emirler yerine getirilmez" ifadesini kullandı.


#Oy pususlaları
#KKTC
#28 Mayıs
#Seçim
#İkinci Tur
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