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POLİTİKA

İlker Başbuğ'un avukatı: Darbe iması yok farklı sonuçlar çıkarılıyor

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrısında bulunduğu bir dönemde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışında bulunması büyük yankı uyandırmıştı. İlker Başbuğ’un avukatı, söyleşiden farklı sonuçlar çıkarılmaya çalışıldığını belirterek darbe imasının yapılmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlker Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanlığını görevine 2008 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları ile atandı. Başbuğ, 30 Ağustos 2010 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.
İlker Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanlığını görevine 2008 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları ile atandı. Başbuğ, 30 Ağustos 2010 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, muhalefet partilerinin erken seçim çağrısında bulunduğu bir dönemde, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda “Adnan Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” demişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışı
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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışı

Büyük yankı uyandıran bu ifadelerin ardından Başbuğ'un avukatı açıklama yaptı. Darbe imasının yapılmadığını söyleyen İlkay Sezer, "Müvekkilimiz Sayın Başbuğ, 15Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.

"Farklı sonuçlar çıkarılıyor"

27 Mayıs'ı Cumhuriyet’in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir" dedi.

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