İlkokul çocuklarının camiye götürülmesinden rahatsız olan Cumhuriyet'e tepki üstüne tepki

Cumhuriyet Gazetesi'nin 24 Aralık günü, çocukların camiye götürülmesinden rahatsız olduğunu ortaya koyan haber, "Laik eğitim yine hiçe sayıldı İlkokul öğrencilerini camiye götürdüler" başlığıyla servis edildi.

BÜTÜN VELİLERDEN İZİN İSTENDİ

Söz konusu haberde İstanbul Tuzla'daki İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında düzenlenen okul gezisi kapsamında ilkokul çocuklarının camiye götürüldüğü belirtilerek bir öğrenci velisinin sözlerine yer verildi.

'ÇOCUKLARI KORKUTUYORLAR' İDDİASI

Haberde ismi açıklanmayan velinin, "Bizim ailemiz reşit olana kadar hiçbir dini kuruluşun altına girmemizi istemedi. Bu çocuklar oyun yaşında. Onlara sosyal bir etkinlik sağlamayıp din baskısı kurmak doğru bir şey değil” dediği iddia edildi. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrencilere anlatılan dini bilgilerin çocukları korkuttuğu öne sürüldü.

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Haberde velilerden okul gezisi için izin kâğıdı talep edildiği bilgisine de yer verildi.

CUMHURİYET'E TEPKİ YAĞDI

Cumhuriyet'in haberi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Cengiz Ateş, "Bunların gerçek yüzü bu, din düşmanlığı yaparlar. Parti olarak CHP'yi desteklerler, din olarak İslamiyet'e düşmanlık ederler. Laiklik bunların her zaman kamuflajlı olmuştur. Bol bol okuyun, okuyun ki illa ki bir yerlere düşman olun" ifadelerini kullandı.

Muhammed Durmaz isimli sosyal medya kullanıcısı ise Cumhuriyet'in başlığıyla ilgili olarak, "Sizin yaptığınız İslam düşmanlığıdır, Müslüman düşmanlığıdır, Cami düşmanlığıdır, Çocuk düşmanlığıdır" yorumunda bulundu.

Mücahit Ateş isimli sosyal medya kullanıcısı haberi paylaşarak, "Camiye Götüren hocalarımızın bunlara verdiği rahatsızlıktan gurur duyuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

'Meseleniz derdiniz İslam dini'

Faruk Güneş isimli sosyal medya kullanıcısı Cumhuriyet'in bu başlığına tepki göstererek, "İslam düşmanlığınız hiç bitmeyecek değil mi?" sorusunu yöneltti.

Turgut Balcıoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Kimlik kartlarından çıkarılsa da, dini İslam olan bir milletin ve çocuklarının Yaratıcısının/Allah'ın evine gitmesinden kim neden rahatsız olur? Meseleniz ne çocuklar ne eğitimi! Meseleniz din de değil. Meseleniz derdiniz İslam dini" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Kazancıoğlu, "Artık yemiyor millet sizin laiklik safsatanızı… Ne Atatürk ne laiklik ne ulusalcılık ne demokrasi özgürlük adalet gibi arkasına saklandığınız kamuflaj sizin Türk-İslam düşmanı olduğunuzu gizleyemiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

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