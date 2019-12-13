Gündem İmam hatip lisesi öğrencileri Kudüs için yarışacak Senin Şehrin Senin Hikayen
İSTANBUL

İmam hatip lisesi öğrencileri Kudüs için yarışacak: Senin Şehrin Senin Hikayen

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Burak Derneği, "Senin Şehrin Senin Hikayen" başlığıyla bir yarış düzenleyecek. Teması 'Kudüs' olan bu yarışmayla öğrencilerde Kudüs'le ilgili inanç, tarih ve kültürel değerler açısından farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, projeye ilişkin, "Projedeki öncelikli hedefimiz gençlerimizi sahiplenme konusunda bilinçlendirmek ve Kudüs'ü gündeme taşımak. Kudüs sadece orada yaşayan Filistinli Müslümanların bir değeri değil. Tüm Müslümanların aslında tüm insanlığın bir değeri" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Kamber Çal (sol) - Adem Yenihayat (sağ)
Kamber Çal (sol) - Adem Yenihayat (sağ)

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Burak Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik "Kudüs" temalı kısa hikaye yarışması düzenlenecek.

Öğrencilerde 'Kudüs bilinci' oluşturmak amaçlanıyor

  • "Senin Şehrin Senin Hikayen" başlığıyla düzenlenen yarışmayla öğrencilerde Kudüs'le ilgili inanç, tarih ve kültürel değerler açısından farkındalık oluşturmak, onları şehir hakkında araştırma yapmaya teşvik etmek ve bu konudaki bilgilerini zenginleştirmelerine fırsat sağlamak amaçlanıyor.

Hikayelerde Kudüs tasvir edilecek

Türkiye'deki 1626 imam hatip lisesinden 496 bin öğrencinin Kudüs'ü tasvir ettikleri öykülerle başvurabileceği yarışmayla, yazma ve ifade becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra şehrin Türk medeniyetindeki önemine de dikkati çekmek hedefleniyor.

  • Yarışma kapsamda, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ve Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, protokol imzaladı.

Protokol kapsamında öğrenciler, 16 Aralık'tan 3 Nisan'a kadar öykülerini "www.kudusyarismalari.com" adresine gönderebilecek. 8 Mayıs'ta sonuçları ilan edilecek yarışmanın ödül töreni 6 Haziran'da yapılacak.

İlk 3 kazananın ödülü: Kudüs ziyareti

  • Yarışmada birinciye Kudüs ziyareti ve 1500 lira, ikinciye Kudüs ziyareti ve 1250 lira, üçüncüye Kudüs ziyareti ve 1000 lira ödül verilecek. Ayrıca, mansiyon ödülü kazanan 5 öğrenciye de tablet hediye edilecek.

"Kudüs tüm insanlığın değeri"

Kamber Çal, protokol töreni sonrası yaptığı açıklamada, Kudüs'ün ortak bir değer olduğunu söyledi.

Projenin, imam hatipli gençlerin Kudüs konusunda bilinçlenmesi için başlatıldığını anlatan Çal, ortak kaygı ve değer olarak sahiplenilen Kudüs'ü, yarışma sayesinde öğrencilerin gündemine taşıdıklarını ifade etti.

  • Çal, "Kudüs bizim. Bu manada, projedeki öncelikli hedefimiz gençlerimizi sahiplenme konusunda bilinçlendirmek ve Kudüs'ü gündeme taşımak. Kudüs sadece orada yaşayan Filistinli Müslümanların bir değeri değil. Tüm Müslümanların aslında tüm insanlığın bir değeri" dedi.

Adem Yenihayat da yarışmada "Senin Şehrin Senin Hikayen" ifadesini kullanarak öğrencilere, "Orası senin şehrin, senin ilk kıblen, tarihi açıdan da ecdadının şehri. Orası sana ait, senin bir değerin. Bununla ilgili bir hikaye yaz. Kudüs senin kaleminle daha da sana ait olsun" mesajını verdiklerini belirtti.

Toplantıda, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Tayfur Esen, Genç Önder Başkanı Resul Çiftçi ile derneklerin üyeleri de yer aldı.

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