YKS'de büyük başarı: İlk binde 103 imam hatipli

Orta kısımlarının yeniden açılmasından sonra lisede de program çeşitliliğine gidilen Anadolu imam hatip liselerinden başarılar art arda geliyor. Liselere giriş sınavında 24 öğrencinin tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan almasının ardından aynı başarı üniversiteye giriş sınavlarında da devam etti.

17 kişi ilk yüzde

Türkiye genelindeki imam hatip liselerindeki öğrencilerden 103 kişi, üniversite sınavında çeşitli alanlarda aldıkları derecelerle ilk bine girdi. Bunlar arasından 17’si ise ilk yüz arasında yer aldı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Selim Gül ise Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi oldu.

Dereceye giren öğrencilerin listesi ve sıralaması şöyle:

Ahmet Selim Gül Eşit Ağırlık Türkiye 2.’si,

Muhammed Akif Aydın Sözel Türkiye 3.’sü,

Mehmet Hasan Yacı Eşit Ağırlık Türkiye 10.’su,

Ömer Faruk Büyükaslan Sözel Türkiye 10.’su,

Muhammed Akdu Yabancı Dil Türkiye 14.’sü,

Rana Sökmen Eşit Ağırlık Türkiye 14.’sü,

Ömer Tarık Türk Eşit Ağırlık Türkiye 25.’si,

Ömer Tarık Türk Sözel Türkiye 43.’sü,

Erkam Salih Büyükdinç Eşit Ağırlık Türkiye 44.’sü,

Mehmet Fatih Tiftik Dil Türkiye 51.’si,

İkbal Nur Taşdelen Sözel Türkiye 54.’sü,

Ali Said Terzi Sözel Türkiye 57.’si,

Mehmet Fatih Tiftik Sözel Türkiye 69.’su,

Mustafa Kılavuz Dil Türkiye 79.’su,

Elif Büşra Turhan Eşit Ağırlık Türkiye 80.’si,

Burak Selim Alireisoğlu Sözel Türkiye 91.’si,

Recep Taha Duman Eşit Ağırlık Türkiye 96.’sı.

İlk binde 103 öğrenci

Anadolu İmam Hatip Liselerinden çok sayıda başarılı öğrenci ise 2019 YSK'de TYT ve AYT alanında ilk bin, beş bin, on bin ve yirmi binde yer aldı.

İlk binde yer alan öğrencilerin listesi de şöyle:

Taha Yardım Sözel 110.,

İkbal Nur Taşdelen Eşit Ağırlık 128.,

İsmail İkbal Ekici Dil 128.,

Faruk Sartık Eşit Ağırlık 132.,

Celaleddin Mehmet Akif Balcı Sözel 133.,

Betül Yılmaz Sözel 135.,

Ömer Faruk Gökdemir Sözel 138.,

Betül Gözgören Sözel 150.,

Hacer Serra Bal Sözel 155.,

Abdülkadir Kömü Sözel 179.,

Muhammed Bilal Koşar Eşit Ağırlık 223.,

Ömer Faruk Zengin Eşit Ağırlık 250.,

Şeyma Çelebi Sözel 256.,

Fatih Urt Eşit Ağırlık 257.,

Abdulbaki Korucu Eşit Ağırlık 262.,

Muhammed Çavdar Sözel 266.,

Seyfullah Faruk Kaya Eşit Ağırlık 270.,

Elif Şeyda Taşçı Sözel 287.,

Muhammed Halit Yürük Sözel 317.,

Ali Said Terzi Eşit Ağırlık 333.,

İkbal Nur Taşdelen Dil 348.,

Ali Saka Sayısal 352.,

Taha Ulusal Eşit Ağırlık 352.,

Ayşe Nur Banbul Sözel 355.,

Muhammed Bilal Koşar Sözel 364.,

Zehra Aydın Sözel 365.,

Ahmet Talha Türk Eşit Ağırlık 376.,

Esra Nur Yazuz Eşit Ağırlık 377.,

Ahmet Selim Günaydın Sözel 380.,

M. Emin İpekdal Sayısal 387.,

Mehmet Çıtır Sözel 392.,

Muhammed Serdal Cevherli Sözel 394.,

Abdullah Yakup Üner Sözel 415.,

Oğuzhan Talan Sözel 427.,

Yusuf Salih Mağmur Sözel 443.,

Mücteba Sinan Yıldırım Eşit Ağırlık 446.,

Hafsa Nur Eğilmez Sözel 452.,

İrem Sude Kar Sözel 458.,

İbrahim Erbay Sayısal 467.,

Tarik Ziya Şen Sözel 467.,

Rabia Toprak Sözel 490.,

Yasin Delipoyraz Eşit Ağırlık 493.,

B. Betül Eksioğlu Eşit Ağırlık 518.,

Ahmet Selim Genç Eşit Ağırlık 524.,

Numan Bülbül Eşit Ağırlık 535.,

Bedrettin Şamil Öztürk Dil 538.,

Rıfat Furkan Ceranoğlu Sözel 577.,

Rumeysa Yeme Sözel 586.,

Muhammed Halit Yürük Eşit Ağırlık 609.,

Ayşe Berna Kantar Sözel 621.,

Muhammed Said Akca Dil 641.,

Ravza Yazıcı Sözel 643.,

Betül Serpil Kazar Sözel 643.,

İsmail İkbal Ekici Eşit Ağırlık 649.,

Musa Kamil Ağra Sözel 658.,

Esra Betül Çakmak Eşit Ağırlık 664.,

Aybüke Turanlı Sözel 666.,

Sena Küçükkendirci Sözel 673.,

Mehmet Emin Bağcı Sözel 676.,

Nisanur Barutçu Sözel 687.,

Tayfur Ertaş Eşit Ağırlık 695.,

Muhammed Tayfur Ertaş Sayısal 695.,

Mehlika Tonyuş Sayısal 724.,

Ahmet Burhan Eşit Ağırlık 728.,

Hümeyra Çelik Sözel 728.,

Esra Burhan Sözel 734.,

Arif Kıraç Sözel 738.,

Erkam Ünal Eşit Ağırlık 751.,

Abdurrahman Demirkoparan Sözel 765.,

Rümeysa Çelik Sözel 782.,

Arif Kıraç Sözel 783.,

Yusuf Enes Karaman Sözel 788.,

Zahid Esat Çakışı Sayısal 791.,

Serdar Sezer Dil 815.,

B. Zehra Yağlı Sözel 829.,

Nida Özeroğlu Sözel 879.,

Muhammed Ali Işın Sözel 880.,

Zeynep Doğan Eşit Ağırlık 885.,

Serdar Sezer Eşit Ağırlık 886.,

Safa Merve Altay Sözel 900.,

Fatma Betül Tunçer Dil 916.,

Beyza Nur Çap Sözel 917.,

Yusuf Demir Sözel 922.,

Meryem Betül Alican Sayısal 963.,

Serdar Sezer Sözel 975.,

Kübra Başaran Sözel 990.

Hedef 2020

İmam hatip liselerinde “Hedef 2020” projesi öncesinde elde edilen başarı, gelecek adına büyük umut kaynağı oldu.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında imam hatipler arasında fen ve sosyal bilimler programı uygulayan proje okulları ilk mezunlarını verecek. “Hedef 2020” projesi kapsamında bu okulların çok daha büyük başarılar elde etmesi bekleniyor. Bir önceki yıl elde bu başarı da onun ön adımı olarak değerlendiriliyor.