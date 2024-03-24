|
Gündem

İmamoğlu 50 milyon dolarlık üç villasını beyan etmedi: Paravan yine Tuncay Yılmaz

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı mal beyanında, paravan şirketler üzerinden satın alarak 50 milyon dolar (yaklaşık 1,5 milyar lira) değerindeki üç villayı gizlediği iddia edildi. Para kulesi skandalında da adı geçen İmamoğlu'nun teyze oğlu ve İmamoğlu İnşaat yöneticisi Tuncay Yılmaz'a dikkat çekilen belgelerde, Ali Nuhoğlu tarafından kurulan şirket ve satış tarihleriyle konutların kamuoyundan gizlendiği belirtildi.

23:04 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 23:19 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu'nun, Emirgan'da sahibi olduğu üç villayı mal beyanında göstermediği iddia edildi.
Ekrem İmamoğlu'nun, Emirgan'da sahibi olduğu üç villayı mal beyanında göstermediği iddia edildi.

Bir süre öncesine kadar propaganda için CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlandığı belirtilen İBB Haber isimli X hesabı, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkındaki ifşaatlarına devam ediyor. CHP kurultayı sonrasında, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik itibar suikastlarından rahatsız olduğunu' duyuran hesap, para kulesine ait skandal görüntülerin ardından bu kez de İmamoğlu'nun mal beyanından 'kaçırdığı' üç villaya ait belgeleri yayınladı.

İmamoğlu'nun üç villasını mal beyanına koymadığı ortaya çıktı: Değeri 1,5 milyar lira

Değeri 1,5 milyar TL'yi bulan üç villanın mal beyanına koyulmadığını belirten ve belgeleri yayınlayan İBB Haber, 'Milyarlık villalar nasıl gizlendi? Tane tane anlatalım' başlığıyla, 10 maddede süreci aktardı.

İmamoğlu'nun paravan şirket üzerinden aldığı söylenen villalar (Kaynak: İBB Haber)

"İmamoğlu'na yakın iş adamı üzerinden al-sat yapıldı, mal beyanından kaçırıldı"

Villaların İmamoğlu’nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat’ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı vurgulanırken, kara para sayma skandalında da adı geçen İmamoğlu İnşaat yetkilisi ve teyzesinin oğlu Tuncay Yılmaz'a işaret edildi.

Villaların İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM’nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kurulduğu ve satış tarihleriyle mal beyanından kaçırıldığı iddia edildi.

İmamoğlu'nun 2019 ve 2024 yıllarındaki mal varlığı beyanları (Kaynak: İBB Haber)
İBB Haber tarafından yapılan 10 maddelik paylaşımın tamamı şöyle:

1- Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan’da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu’nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat’ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alınmış.

2- Güllüce Tarımcılık’ta tek yetkili görülen kişi ise kayıt dışı para soruşturmasında İmamoğlu İnşaat yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz.

3- Ekrem İmamoğlu’nun “her şeyim şeffaf” diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.

4- Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş’nin sahibi İmamoğlu İnşaat. İmamoğlu İnşaat’ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM’nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı.

5- Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat’a devretti. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi.

6- Devrin ardından şirkette tek yetkili kayıt dışı para soruşturmasında sorgulanan isim olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Yılmaz, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun teyzesinin oğlu.

7- Üzerinde milyarlık villaların bulunduğu şirketin İmamoğlu İnşaat’a devri için Ali Nuhoğlu’na ne kadar ödeme yapıldığı da bilinmiyor.

8- 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş’ye yer vermedi. 2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL’lik varlıklar yer almadı.

9- İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.

10- Emirgan sakinleri ise yeni komşularının Ekrem İmamoğlu olacağını biliyor.


CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı
CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin yankısı sürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, para sayma görüntülerine ilişkin geçtiğimiz günlerde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından doğru değil." ifadelerini kullanarak ekibini satmıştı. Günler sonra ise bu kez de ekibi, İmamoğlu'nu sattı. Eski CHP'li Barış Yarkadaş, paraların sayıldığı avukatlık bürosunun sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Taşkapan ile yaptığı görüşmeyi TV100 canlı yayınında açıklayan Yarkadaş, Taşkasap'ın açıklamalarını şöyle aktardı: "Buna oradaki herkes de şahittir. Paranın tesliminin benim ofisimde yapılmasını Ekrem Bey'in ekibi istedi. 'Biz orada teslim edelim' demişler. Parayı elden kendileri getirdi, mülk sahibinin böyle bir talebi olmadı dedi."


#Ekrem İmamoğlu
#Emirgan
#Villa
#Mal Beyanı
#CHP
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yerel seçim belediye başkan adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri: İşte 2024 seçimleri oy pusulası örneği