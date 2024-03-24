İmamoğlu 50 milyon dolarlık üç villasını beyan etmedi: Paravan yine Tuncay Yılmaz

Bir süre öncesine kadar propaganda için CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlandığı belirtilen İBB Haber isimli X hesabı, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkındaki ifşaatlarına devam ediyor. CHP kurultayı sonrasında, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik itibar suikastlarından rahatsız olduğunu' duyuran hesap, para kulesine ait skandal görüntülerin ardından bu kez de İmamoğlu'nun mal beyanından 'kaçırdığı' üç villaya ait belgeleri yayınladı.

İmamoğlu'nun üç villasını mal beyanına koymadığı ortaya çıktı: Değeri 1,5 milyar lira

Değeri 1,5 milyar TL'yi bulan üç villanın mal beyanına koyulmadığını belirten ve belgeleri yayınlayan İBB Haber, 'Milyarlık villalar nasıl gizlendi? Tane tane anlatalım' başlığıyla, 10 maddede süreci aktardı.

İmamoğlu'nun paravan şirket üzerinden aldığı söylenen villalar (Kaynak: İBB Haber)

"İmamoğlu'na yakın iş adamı üzerinden al-sat yapıldı, mal beyanından kaçırıldı"

Villaların İmamoğlu’nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat’ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı vurgulanırken, kara para sayma skandalında da adı geçen İmamoğlu İnşaat yetkilisi ve teyzesinin oğlu Tuncay Yılmaz'a işaret edildi.

Villaların İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM’nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kurulduğu ve satış tarihleriyle mal beyanından kaçırıldığı iddia edildi.

İmamoğlu'nun 2019 ve 2024 yıllarındaki mal varlığı beyanları (Kaynak: İBB Haber)

İBB Haber tarafından yapılan 10 maddelik paylaşımın tamamı şöyle:

1- Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan’da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu’nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat’ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alınmış.

2- Güllüce Tarımcılık’ta tek yetkili görülen kişi ise kayıt dışı para soruşturmasında İmamoğlu İnşaat yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz.

3- Ekrem İmamoğlu’nun “her şeyim şeffaf” diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.

4- Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş’nin sahibi İmamoğlu İnşaat. İmamoğlu İnşaat’ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM’nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı.

5- Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat’a devretti. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi.

6- Devrin ardından şirkette tek yetkili kayıt dışı para soruşturmasında sorgulanan isim olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Yılmaz, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun teyzesinin oğlu.

7- Üzerinde milyarlık villaların bulunduğu şirketin İmamoğlu İnşaat’a devri için Ali Nuhoğlu’na ne kadar ödeme yapıldığı da bilinmiyor.

8- 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş’ye yer vermedi. 2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL’lik varlıklar yer almadı.

9- İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.

10- Emirgan sakinleri ise yeni komşularının Ekrem İmamoğlu olacağını biliyor.







