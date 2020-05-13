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Gündem İmamoğlu adım atmayınca Selçuk Bayraktar dediğini yaptı Yalan ve iftiranın tarafında saf tutan İBB ile yolumuzu ayırdık
ANKARA

İmamoğlu adım atmayınca Selçuk Bayraktar dediğini yaptı: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutan İBB ile yolumuzu ayırdık

T3 Vakfı, İBB ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi. Bayraktar, kısa süre önce CHP Milletvekili Veli Ağababa'nın iftiraları üzerine İBB Başkanı İmamoğlu'na "Ya CHP’li vekilin iftirasını temizle ya da DENAYAP protokolünü iptal ediyoruz" çağrısı yapmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik" denildi.

Selçuk Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya CHP’li vekilin iftirasını temizle ya da DENAYAP protokolünü iptal ediyoruz
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya CHP’li vekilin iftirasını temizle ya da DENAYAP protokolünü iptal ediyoruz

Selçuk Bayraktar'dan çağrı: Tek taraflı feshederiz
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar'dan çağrı: Tek taraflı feshederiz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"İftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık"

  • Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.

Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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