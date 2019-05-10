İmamoğlu destekçisi teröristin üzerinde 82 şehidin kanı var

YSK'nın yerel seçimlerin iptali ve 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından Türkiye düşmanlarından açıklamalarda gelmeye devam ediyor.

31 Mart'taki seçimlere HDP'nin desteği ile giren ve daha sonra verdiği demeçte "Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum" diyen Ekrem İmamoğlu'na Kandil'den bir kez daha açık destek geldi.

PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat, yaptığı açıklamada, "23 Haziran'da İstanbul'da Kürtler faşist bloğa karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu'ysa İmamoğlu'na, destek verecektir" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Vodafone Park saldırısı.

Kanlı saldırıların planlayıcısı

Aynı zamanda Cemil Bayık'la beraber KCK'nın eşbaşkanlığını yapan PKK'lı Bese Hozat, Kürdistan Özgürlük Şahinleri'nin de (TAK) kurucularından.

Terörist Hozat'ın 46 şehit verdiğimiz Beşiktaş Vodafone Stadı ve 36 şehidimizin olduğu Güven Park terör saldırılarının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Güvenpark'taki terör saldırısından bir kare.

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 11 Aralık 2016'da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda çoğunluğu emniyet mensubu 46 vatandaşımız şehit olmuştu.

13 Mart 2016'da ise teröristler bu kez Ankara Güvenpark'ta ortaya çıkmış, otobüs duraklarına yakın bir mesafede gerçekleşen patlamada 36 kişi şehit olmuştu.