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Gündem İmamoğlu destekçisi teröristin üzerinde 82 şehidin kanı var
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İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu'na destek veren teröristin geçmişi - Terörist Bese Hozat Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu destekçisi teröristin üzerinde 82 şehidin kanı var

PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat (Hülya Oran), "23 Haziran’da İstanbul’da Kürt’ler AKP-MHP faşist blokuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğluysa İmamoğlu’na, destek verecektir" dedi. Böylece HDP'nin CHP'ye verdiği destekte Kandil'in belirleyici rolü bir kez daha gözler önüne serildi. Terörist Hozat'ın, 46 şehit verdiğimiz Beşiktaş Vodafone Stadı terör saldırısının ve 36 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Güvenpark saldırılarının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu'na destek veren terörist, Vodafone Park saldırısının da planlayıcısı.
İmamoğlu'na destek veren terörist, Vodafone Park saldırısının da planlayıcısı.

YSK'nın yerel seçimlerin iptali ve 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından Türkiye düşmanlarından açıklamalarda gelmeye devam ediyor.

31 Mart'taki seçimlere HDP'nin desteği ile giren ve daha sonra verdiği demeçte "Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum" diyen Ekrem İmamoğlu'na Kandil'den bir kez daha açık destek geldi.

PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat, yaptığı açıklamada, "23 Haziran'da İstanbul'da Kürtler faşist bloğa karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu'ysa İmamoğlu'na, destek verecektir" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Vodafone Park saldırısı.

Kanlı saldırıların planlayıcısı

Aynı zamanda Cemil Bayık'la beraber KCK'nın eşbaşkanlığını yapan PKK'lı Bese Hozat, Kürdistan Özgürlük Şahinleri'nin de (TAK) kurucularından.

Terörist Hozat'ın 46 şehit verdiğimiz Beşiktaş Vodafone Stadı ve 36 şehidimizin olduğu Güven Park terör saldırılarının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Güvenpark'taki terör saldırısından bir kare.

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 11 Aralık 2016'da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda çoğunluğu emniyet mensubu 46 vatandaşımız şehit olmuştu.

13 Mart 2016'da ise teröristler bu kez Ankara Güvenpark'ta ortaya çıkmış, otobüs duraklarına yakın bir mesafede gerçekleşen patlamada 36 kişi şehit olmuştu.

PKK'dan 23 Haziran seçimlerinde de İmamoğlu'na tam destek
OYNAT 01:09
PKK'dan 23 Haziran seçimlerinde de İmamoğlu'na tam destek
PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat, yaptığı açıklamada, “23 Haziran'da İstanbul'da Kürtler faşist bloğa karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu'ysa İmamoğlu'na, destek verecektir.' dedi. PKK'lı Hozat aynı zamanda KCK'nın Cemil Bayık'la beraber eşbaşkanlığını yapıyor.

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