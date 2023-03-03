İmamoğlu destekçisi Yalçın'dan imalı sözler: Aday seçiminde kurnazlık

"Türk siyaseti, yüzyılı aşkındır kendisini tekrar eden zihniyetten kurtulamıyor. Bu tekerrürün sebebi, düşünce, bilgi birikimi ve pratik yoksulluğu. Başında Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu CHP ile, başında Bahçeli'nin bulunduğu MHP, 16 Haziran 2014 tarihinde, 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için “çatı adaylarını” açıkladı: Ekmeleddin İhsanoğlu! Destek veren parti sayısı 14 idi! Bu kadar partiyi yan yana getiren siyasi mühendislik ürünü projenin tek amacı vardı: Erdoğan'ı seçtirmemek. Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayının “kurnazlıkla belirlenmemesi” gerektiğini belirterek, bir grup arkadaşıyla adayın açıklandığı grup toplantısına katılmadı"