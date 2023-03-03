İmamoğlu destekçisi Yalçın'dan imalı sözler: Aday seçiminde kurnazlık

İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Altılı masa cumhurbaşkanı adayını karara bağlamak için 6 Mart'ta tekrar toplanacağını duyurdu. Toplantı sonrası CHP'li isimler adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtirken İYİ Parti kanadı tepki gösteren açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı için sürecin başından itibaren bastıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın yazısı ise dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde paylaşımları hedef alan Yalçın,
"Aday seçiminde kurnazlık"
yorumunu yaptı.
'ADAY SEÇİMİNDE KURNAZLIK'
'ADAY SEÇİMİNDE KURNAZLIK'
Altılı masa da yaşanan anlaşmazlığa dikkat çeken Yalçın,
"Türk siyaseti, yüzyılı aşkındır kendisini tekrar eden zihniyetten kurtulamıyor. Bu tekerrürün sebebi, düşünce, bilgi birikimi ve pratik yoksulluğu. Başında Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu CHP ile, başında Bahçeli'nin bulunduğu MHP, 16 Haziran 2014 tarihinde, 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için “çatı adaylarını” açıkladı: Ekmeleddin İhsanoğlu! Destek veren parti sayısı 14 idi! Bu kadar partiyi yan yana getiren siyasi mühendislik ürünü projenin tek amacı vardı: Erdoğan'ı seçtirmemek. Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayının “kurnazlıkla belirlenmemesi” gerektiğini belirterek, bir grup arkadaşıyla adayın açıklandığı grup toplantısına katılmadı"
dedi
'BİR KEZ DAHA YAŞAYIP GÖRELİM'
'BİR KEZ DAHA YAŞAYIP GÖRELİM'
Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği imasında bulunan Yalçın,
"Depremi unuttuk. Ülkenin enkaz altında kaldığını unuttuk. Siyasetin gündemi tamamen 6'lı Masa “çatı adayının” kim olacağı sorusuna odaklandı. Liderlerin motivasyonları yine aynı; Erdoğan'ı seçtirmemek. “Bu kez tamam” diyorlar; salt Erdoğan karşıtlığı üzerine inşa edilen siyaset mühendisliğinin başarılı olacağına inanıyorlar. Bir kez daha yaşayıp görelim…İhsanoğlu kampanya sürecinde, genelde uzlaşma, hoşgörü ve ülkenin bütünlüğü, istikrarı gibi konuları gündeme taşısa da, destekçisi 14 lidere rağmen parti tabanlarının tümünden oy alamadığı sandıklar açıldığında görüldü: Erdoğan ilk turda kazandı!"
ifadelerini kullandı.
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