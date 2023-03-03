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İmamoğlu destekçisi Yalçın'dan imalı sözler: Aday seçiminde kurnazlık

Altılı masa Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantının ardından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 6 Mart'ta toplanma kararı aldığını duyurdu. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin ön plana çıkması İYİ Parti kanadında tepkilere yol açarken CHP'li kurmaylar ise sevinç mesajları yayınladı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, bugün yayınladığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Altılı masanın görüşmelerine değinen Yalçın, "Türk siyaseti, yüzyılı aşkındır kendisini tekrar eden zihniyetten kurtulamıyor." ifadelerini kullandı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Yalçın'ın yazısı dikkat çekti.

09:18 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Altılı masa cumhurbaşkanı adayını karara bağlamak için 6 Mart'ta tekrar toplanacağını duyurdu. Toplantı sonrası CHP'li isimler adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtirken İYİ Parti kanadı tepki gösteren açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı için sürecin başından itibaren bastıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın yazısı ise dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde paylaşımları hedef alan Yalçın,
"Aday seçiminde kurnazlık"
yorumunu yaptı.

'ADAY SEÇİMİNDE KURNAZLIK'

Altılı masa da yaşanan anlaşmazlığa dikkat çeken Yalçın,
"Türk siyaseti, yüzyılı aşkındır kendisini tekrar eden zihniyetten kurtulamıyor. Bu tekerrürün sebebi, düşünce, bilgi birikimi ve pratik yoksulluğu. Başında Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu CHP ile, başında Bahçeli'nin bulunduğu MHP, 16 Haziran 2014 tarihinde, 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için “çatı adaylarını” açıkladı: Ekmeleddin İhsanoğlu! Destek veren parti sayısı 14 idi! Bu kadar partiyi yan yana getiren siyasi mühendislik ürünü projenin tek amacı vardı: Erdoğan'ı seçtirmemek. Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayının “kurnazlıkla belirlenmemesi” gerektiğini belirterek, bir grup arkadaşıyla adayın açıklandığı grup toplantısına katılmadı"
dedi

'BİR KEZ DAHA YAŞAYIP GÖRELİM'

Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği imasında bulunan Yalçın,
"Depremi unuttuk. Ülkenin enkaz altında kaldığını unuttuk. Siyasetin gündemi tamamen 6'lı Masa “çatı adayının” kim olacağı sorusuna odaklandı. Liderlerin motivasyonları yine aynı; Erdoğan'ı seçtirmemek. “Bu kez tamam” diyorlar; salt Erdoğan karşıtlığı üzerine inşa edilen siyaset mühendisliğinin başarılı olacağına inanıyorlar. Bir kez daha yaşayıp görelim…İhsanoğlu kampanya sürecinde, genelde uzlaşma, hoşgörü ve ülkenin bütünlüğü, istikrarı gibi konuları gündeme taşısa da, destekçisi 14 lidere rağmen parti tabanlarının tümünden oy alamadığı sandıklar açıldığında görüldü: Erdoğan ilk turda kazandı!"
ifadelerini kullandı.

Akşener 5 saat süren toplantısının ardından 03.30'da genel merkez binasından ayrıldı
Akşener 5 saat süren toplantısının ardından 03.30'da genel merkez binasından ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı saat 03.30'da sona erdi. Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi. Öte yandan Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.


#Altılı Masa
#CHP
#Sözcü gazetesi
#Soner Yalçın
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
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