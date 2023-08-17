'İmamoğlu ile bir hayalimiz var' diyen CHP'li Özgür Özel: İtiraz edenleri de kapsayacak bir değişim öngörüyoruz

CHP'deki değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel'den 'İmamoğlu' açıklaması.
Genel seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları her geçen gün dozunu artırıyor.
Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı düzenleyerek yeniden aday olacağının sinyalini verdi. İmamoğlu, değişim vurgusu yaptığı konuşmasında bu yönde çabalayacağını da bildirdi.
CHP Genel Başkanlığına aday olacağı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaşanan son gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.