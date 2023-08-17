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'İmamoğlu ile bir hayalimiz var' diyen CHP'li Özgür Özel: İtiraz edenleri de kapsayacak bir değişim öngörüyoruz

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına yeniden aday olacağının sinyalini vermesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanlığına aday olacağı konuşulan Özel, İmamoğlu ile bir hayallerinin olduğuna vurgu yaparak, "Değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz” dedi.

11:14 . 17/08/2023 Perşembe
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CHP'deki değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel'den 'İmamoğlu' açıklaması.

CHP'deki değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel'den 'İmamoğlu' açıklaması.

Genel seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları her geçen gün dozunu artırıyor.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı düzenleyerek yeniden aday olacağının sinyalini verdi. İmamoğlu, değişim vurgusu yaptığı konuşmasında bu yönde çabalayacağını da bildirdi.

CHP Genel Başkanlığına aday olacağı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaşanan son gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var'

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Özel,
“İmamoğlu ile aramızda ‘Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur’ gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP’de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum."
dedi.

'Değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz'

İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutları taşıdığını belirten Özel,
"Sadece Ekrem Bey ile değil, beş CHP’linin dördüyle benzer duygulardayız. CHP’de değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz.”
açıklamasında bulundu.

'Süreç biraz daha hızlanacak'


Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ne zaman açıklayacağı ile ilgili soruya
“Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak. Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var, bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, üzerimize düşeni yapacağız”
diye yanıt verdi.



#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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