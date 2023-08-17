'İmamoğlu ile bir hayalimiz var' diyen CHP'li Özgür Özel: İtiraz edenleri de kapsayacak bir değişim öngörüyoruz

“İmamoğlu ile aramızda ‘Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur’ gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP’de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum."