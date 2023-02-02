İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgasını yalanlamadı: Zaman zaman olabiliyor
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, katıldığı televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşandığı iddia edilen kavgayı yalanlamadı. İstanbul il yönetimi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıkların sorulması üzerine CHP'li Torun, "Zaman zaman tabii ki belirli durumlar olabilir" yanıtını verdi.
11:02 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun iddiaları yalanlamadı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik,
"Aptal, müteahhit kafalı, şizofren"
sözleri sonrarı tartışmalar başlamıştı. Ardından İmamoğlu'na yakın isimler Kaftancıoğlu'nun talimatıyla pasife alınmıştı. Habertürk'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek'e katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun söylenenleri yalanlamadı.
'ZAMAN ZAMAN OLABİLİYOR'
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında gerginlik olduğu yönünde iddiaların sorulması üzerine CHP'li Torun,
"Zaman zaman tabii ki belli değerlendirmeler olabilir. Ama herkes sorumluluğun farkında. Birlikte hareket etmek zorundayız. Yanlış anlamalar, belirli eksiklikler olabilir"
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