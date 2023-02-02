İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgasını yalanlamadı: Zaman zaman olabiliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında soğuk rüzgarlar esen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na gönderme niteliğinde bir açıklama yaptı. İstanbul seçimlerinin mimarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu." dedi.