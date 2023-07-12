İmamoğlu ipleri tamamen kopardı: Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum

“Ben net bir siyasetçiyim, ne düşünürsem açıkça söylerim, değişim şart. Ben seçim sonrası Genel Başkan’la telefonla ve yüz yüze bir kaç defa görüştüm. Genel Başkan sözünde durmadı, MYK’yı değiştirdi. Bana verdiği söz bu değildi”