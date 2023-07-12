İmamoğlu ipleri tamamen kopardı: Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum' dediği öne sürüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından değişim çağrılarının dozunu her geçen gün artıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu artık ipleri tamamen koparma noktasına geldi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in iddiasına göre; 11 Temmuz’da CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullandı.
Toplantıda Sultangazi CHP ilçe başkanı Murat Poyraz İmamoğlu’na “Genel başkan adayı mısınız?” diye sorarak “Sen yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazandırdık” dedi.
'Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum'
İBB grup toplantısı da gergin geçti: Kılıçdaroğlu sözünde durmadı
Bayer ayrıca 10 Temmuz’da yapılan CHP İBB grup toplantısının da gergin geçtiğini yazdı.
Kadıköy ve İBB Meclis üyesi Hasan Gökpınar'ın İmamoğlu'nun yüzüne karşı “Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için ‘Değişim’ adı altında bir web sitesi açtınız. CHP’liler hariç herkes girip CHP’ye hakaret ediyor” ifadelerini kullandı.