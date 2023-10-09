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İmamoğlu Karaismailoğlu'na tazminat ödemeye mahkum edildi

Eski bakan Adil Karaismailoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı açtığı davayı kazandı. Buna göre mahkeme İmamoğlu'nın, Karaismailoğlu'na 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

14:44 . 9/10/2023 Pazartesi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tazminat davası açtı.

Manevi tazminat davası, Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesi ile görüldü.

Dava, 29 Eylül 2023'te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde karara bağlandı.

Davacı Adil Karaismailoğlu'nu avukatları Melike Nur Bak ve Ömer Faruk Karagüzel, Ekrem İmamoğlu'nu ise avukatı Sercan Polat temsil etti.

Davanın reddi kabul edilmedi

Davalı İmamoğlu'nun avukatı, davacı taraf hakkında savcılıkça soruşturma olduğunun ispatlandığını, müvekkilinin beyanlarının gerçeği yansıttığını belirterek manevi tazminat şartları oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti.

Davacı Karaismailoğlu'nun avukatları ise müvekkilleri hakkında herhangi bir dava bulunmadığını belirterek davanın kabulünü istediler.

Ekrem İmamoğlu 15 bin TL tazminat ödeyecek

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 15 bin lira manevi tazminatın 10 Nisan 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ekrem İmamoğlu'ndan alınarak Adil Karaismailoğlu'na verilmesine hükmetti.



#Adil Karaismailoğlu
#Ekrem İmamoğlu
#tazminat
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