İmamoğlu kaybetti Kılıçdaroğlu kazandı

CHP’de delege savaşını Kılıçdaroğlu kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddi bir uğraş verdiği ancak delege seçiminde başarılı olamadığı belirtildi. İstanbul’daki delege seçiminin kurultay sürecini de yakından ilgilendiren bir tercih olduğu değerlendiriliyor. Küçükçekmece’nin 12 mahallesinde dün yapılan seçimlerde 11 mahalleyi Kaftancıoğlu’nun desteklediği liste kazanırken bir tanesini ise İmamoğlu ile mevcut belediye başkanı Çebi’nin desteklediği liste kazandı. İstanbul’un delege sayısının 36 ille eşitlenmesi ve delege sayısının doğal delegelerle birlikte 250’ye ulaştığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki delegeleri kazanmasının ardından İmamoğlu’nun ibreyi yeniden İBB Başkanlığı’na çevirdiği belirtildi.