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İmamoğlu kaybetti Kılıçdaroğlu kazandı

CHP’de delege seçimleri devam ederken değişim için yola çıkan Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı. İstanbul’da yapılan delege seçimlerini İmamoğlu destekçilerinin değil, İstanbul’un çoğu ilçesinde Kılıçdaroğlu destekçilerinin kazanmasıyla birlikte İmamoğlu’nun ibreyi yeniden İBB Başkanlığı’na çevirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi
04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu.

CHP’de delege savaşını Kılıçdaroğlu kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddi bir uğraş verdiği ancak delege seçiminde başarılı olamadığı belirtildi. İstanbul’daki delege seçiminin kurultay sürecini de yakından ilgilendiren bir tercih olduğu değerlendiriliyor. Küçükçekmece’nin 12 mahallesinde dün yapılan seçimlerde 11 mahalleyi Kaftancıoğlu’nun desteklediği liste kazanırken bir tanesini ise İmamoğlu ile mevcut belediye başkanı Çebi’nin desteklediği liste kazandı. İstanbul’un delege sayısının 36 ille eşitlenmesi ve delege sayısının doğal delegelerle birlikte 250’ye ulaştığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki delegeleri kazanmasının ardından İmamoğlu’nun ibreyi yeniden İBB Başkanlığı’na çevirdiği belirtildi.

İMAMOĞLU’NUN PLANLARI HAZIR

İmamoğlu’nun çeşitli anket firmalarıyla anlaşarak kendisini ön plana çıkardığını ve CHP’nin İstanbul’da İmamoğlu olmadan kazanamayacağına yönelik yeni algı çalışmaları başlatacağı öğrenildi. İmamoğlu’nun kendisini öne çıkaran anket sonuçlarını ise sosyal medyadaki trolleri, kendine yakın gazeteciler tarafından paylaşılacağı, bu şekilde algı çalışması yapacağı öğrenildi. CHP 15 Ekim tarihine kadar ilçe ve il kongrelerini tamamlayacak.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
37 dakika önce
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