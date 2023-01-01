İmamoğlu Meral Abla'sından umudu kesmedi: İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum

İmamoğlu'ndan Akşener'e ittifak mesajı: Makul görüşmeler için zemin oluşacaktır.
İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ile kendi adaylarını çıkarma kararının ardından CHP'liler seçimi kaybetme telaşına kapıldı.
Sultanbeyli'de temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının ittifakla ilgili sorusuna yanıt verdi.
'İttifakların müzakere edilebileceğine inancım tam'
Çağrılmadığı toplantı sorusuna kaçamak yanıt
İstanbul'da ilçe başkanları toplantısına katılmak isteğinin reddedilmesi sorusuna ise İmamoğlu, "Parti içi diyalogları ve münazara etmeyi ve müzakere etmeyi doğru bulmuyorum. Olan konular ya da bir takım yanlışlar bu tür süreçleri ben tamamen muhataplarıyla bire bir görüşüyorum. İster sayın genel başkan olsun isterse diğer makam sahipleri olsun" yanıtını verdi.