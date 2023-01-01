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İmamoğlu Meral Abla'sından umudu kesmedi: İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,  ittifak sorusuna, "Ben İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum. Makul görüşmeler için zemin oluşacaktır. Sayın Akşener de buna dahildir" yanıtını verdi.

16:37 . 19/09/2023 الثلاثاء
DHA
İmamoğlu'ndan Akşener'e ittifak mesajı: Makul görüşmeler için zemin oluşacaktır.

İmamoğlu'ndan Akşener'e ittifak mesajı: Makul görüşmeler için zemin oluşacaktır.

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ile kendi adaylarını çıkarma kararının ardından CHP'liler seçimi kaybetme telaşına kapıldı.

Sultanbeyli'de temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının ittifakla ilgili sorusuna yanıt verdi.

'İttifakların müzakere edilebileceğine inancım tam'

"2019'da yaptığımız sağlıklı ittifakın temelinde gerçekten bir İstanbul ittifakı vardı. Bunun özünde büyük bir toplumsal ittifak oluştu. Yüzde 55'e yakın bir oyla belediye başkanı seçildi."
diyen İmamoğlu,
"İstanbul ittifakının kurulabileceğine, siyasi ittifakların da müzakere edebileceğine inancım hala tam. Günü geldiğinde makul görüşmeler için de uygun zeminlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Buna Akşener de dahil"
ifadelerini kullandı.

Çağrılmadığı toplantı sorusuna kaçamak yanıt


İstanbul'da ilçe başkanları toplantısına katılmak isteğinin reddedilmesi sorusuna ise İmamoğlu, "Parti içi diyalogları ve münazara etmeyi ve müzakere etmeyi doğru bulmuyorum. Olan konular ya da bir takım yanlışlar bu tür süreçleri ben tamamen muhataplarıyla bire bir görüşüyorum. İster sayın genel başkan olsun isterse diğer makam sahipleri olsun" yanıtını verdi.





#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#İYİ Parti
#CHP
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