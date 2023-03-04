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İmamoğlu ve Yavaş Meral Akşener'le görüşecek mi? İYİ Parti ve CHP'den çelişkili açıklamalar

CHP'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geleceği bildirilmişti. Ancak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise yaptığı açıklamada, görüşme olmayacağını duyurdu. Zorlu, "İddialar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

16:01 . 4/03/2023 Cumartesi
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Mansur Yavaş- Ekrem İmamoğlu- Meral Akşener

Mansur Yavaş- Ekrem İmamoğlu- Meral Akşener

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşme konusuna ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı bildirildi.


CHP'den yapılan açıklamada, '
'Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede “iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini” iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler."
şeklinde
iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği açıklanmıştı. Ancak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşme iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.


"İki belediye başkanının ziyareti gerçeği yansıtmıyor"

Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Zorlu,
"Bugün önemli bulduğumuz konuda açıklama yapma gereği hissettik. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakı'nın desteğiyle seçilmiş olan iki başkana çağruda bulunmuştu. Bugün bazı haberler yansıdı. 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere iki belediye başkanının ziyareti gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız bu süreçte, biz istişareye önem veren bir partiyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Genel Başkanımız sık sık GİK ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantımız şu an devam ediyor"
dedi.


Erdoğan’ın depreme odaklanmasına dikkat çeken Cüneyt Özdemir: Sezar’ın hakkı Sezar’a
Erdoğan’ın depreme odaklanmasına dikkat çeken Cüneyt Özdemir: Sezar’ın hakkı Sezar’a

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Yaşanan gelişmeleri kendi yayınlarında değerlendiren Cüneyt Özdemir, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir polemiğe girmediğini ifade ederek, “Bence de çok akıllıca bir şey yapıyor. Çünkü tamamen depreme odaklanmış durumda. ’Depremi bitireceğiz’ diyor, dün yine bir kurultay toplamışlar. Hiçbir şekilde bu polemiğe girmiyor. Farkındaysanız AK Parti’den tek bir cümle duymadık birkaç tweet dışında. Sezar’ın hakkı Sezar’a” dedi. Özdemir’in yayın konuğu MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise bu sözler üzerine, Erdoğan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı sahayı okuyor. Sahayı okumak zaten budur” ifadelerini kullandı.

#CHP
#İYİ Parti
#seçim
3 saat önce
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İmamoğlu ve Yavaş Meral Akşener'le görüşecek mi? İYİ Parti ve CHP'den çelişkili açıklamalar
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