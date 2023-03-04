İmamoğlu ve Yavaş Meral Akşener'le görüşecek mi? İYİ Parti ve CHP'den çelişkili açıklamalar

Mansur Yavaş- Ekrem İmamoğlu- Meral Akşener
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşme konusuna ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği açıklanmıştı. Ancak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşme iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"İki belediye başkanının ziyareti gerçeği yansıtmıyor"
Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.