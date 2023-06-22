İmamoğlu'dan CHP'nin 81 İl başkanının ortak bildirisine cevap: Dört il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisinin yalnızca dört il başkanı tarafından hazırlandığını söyledi.
CHP il başkanları geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Partinin 81 il başkanı toplantı sonrasında ortak bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada,
"Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir" i
fadeleri kullanıldı.
CHP'li il başkanları ortak bildiri paylaştı
CHP'li il başkanları ortak bildiri paylaştı
Açıklama şöyle devam etti:
"CHP yüz yıllık bir ulu çınardır, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir.
Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz. Değişim konusunda “Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?” diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi’nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz."
"81 il başkanının kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum"
"81 il başkanının kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum"
Son günlerde değişim açıklamalarıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li 81 il başkanının ortak açıklamasına yönelik konuştu. İmamoğlu,
"4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi keşke. Bu metnin 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum."
dedi.
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39 dakika önce