İmamoğlu'dan 'Saraçhane' itirafı: Kılıçdaroğlu 'sosyal medyadan öğrendim' demişti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı çıkmıştı.

Karar sonrası CHP'lileri Saraçhane'deki İBB binasının önüne davet eden Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına altılı masanın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adeta koşa koşa iştirak etmişti. Saraçhane'deki seçim mitingi havasındaki organizasyonun yanı sıra Akşener ve İmamoğlu'nun sevinç gösterisi de çok konuşulmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti sırasında yaşanan bu gelişmeler altılı masadaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi bağlamında değerlendirilmişti.

Tartışmalar devam ederken Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu. Altaylı'nın Habertürk'teki köşe yazısında paylaştığı açıklamalarında İmamoğlu, Saraçhane'deki organizasyonun aylar öncesinden planladığını söyledi.

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"Çok önceden belliydi"

İmamoğlu "Doğru, Sayın Genel Başkanı arayıp yeniden bilgilendirmedik. Mahkeme kararının açıklanacağı gün Saraçhane'de toplanacağımız çok önceden belliydi. Çünkü bir mahkumiyet kararı çıkması halinde burada toplanma kararı çok önceden zaten alınmıştı." ifadelerini kullandı.

Adaylıktan çekildiği iddia edilen İmamoğlu açıklamasının devamında "Kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net." diyerek adaylık yarışından vazgeçmediğini de belli etmiş oldu.

Kılıçdaroğlu: Sosyal medyadan öğrendim

Dün televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, İmamoğlu kararı sonrası Saraçhane'de organize ettiği buluşmayla ilgili olarak "Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim" demişti.

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OYNAT 00:20 Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu es geçti Bir süredir aralarında gerilim yaşandığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunda yan yana geldi. Programa katılanların elini teker teker sıkan Kaftancıoğlu'nun sıra İmamoğlu'na gelince başını sallamakla yetinmesi dikkat çekti.





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