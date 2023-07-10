|
Gündem

İmamoğlu'dan yeni hamle: Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Selçuk Sarıyar'ın görevine son verdi

Seçim hezimetinin ardından CHP'de değişim olması gerektiğini savunarak Kılıçdaroğlu'na istifa göndermelerinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan yeni bir hamle geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı. İstanbul il başkanlığı için adı geçen Sarıyar'a görevden alma gerekçesi olarak “Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır.” denildiği öğrenildi.

15:14 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul il başkanlığı için adı geçen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar, Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile görevden alındı.

İstanbul il başkanlığı için adı geçen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar, Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile görevden alındı.

CHP'ye yönelik değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geldi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı.

"İki görev partiye ve belediyeye zarar verir"

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul il başkanlığı için adı geçen Sarıyar'a görevden alma gerekçesi olarak
“Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır.”
denildi.

Göreve geçtiğimiz yıl geldi

CHP'de İstanbul Gençlik Kolları, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyeliği gibi görevlerde bulunan Sarıyar, İBB'deki görevine 2022 yılında atanmıştı.





#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Giresun'da şiddetli yağış etkili oluyor