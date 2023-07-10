İmamoğlu'dan yeni hamle: Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Selçuk Sarıyar'ın görevine son verdi

İstanbul il başkanlığı için adı geçen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar, Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile görevden alındı.
CHP'ye yönelik değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geldi.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı.
"İki görev partiye ve belediyeye zarar verir"
Göreve geçtiğimiz yıl geldi
CHP'de İstanbul Gençlik Kolları, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyeliği gibi görevlerde bulunan Sarıyar, İBB'deki görevine 2022 yılında atanmıştı.