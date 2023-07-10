İmamoğlu'dan yeni hamle: Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Selçuk Sarıyar'ın görevine son verdi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, katıldığı canlı yayında değişim mesajları veren CHP'lilere tepki gösterdi. İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu eleştiren Köksal, "Şimdi bakıyorum o gün hiçbir şey söylemeyen, o gün alınan kararlara, ittifak masasına hiçbir itirazda bulunmayan, seslerini yükseltmeyenler, partinin de karar verici mekanizmasında bulunanlar bugün değişim diyorlar. Peki madem bir itirazınız vardı niye o gün buna itiraz etmediniz?" dedi.