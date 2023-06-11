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İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna dolaylı 'evet' yanıtı

Seçim sonrası 'değişim' açıklamalarında bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi. "Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" ifadelerini kullandı.

14:06 . 11/06/2023 Pazar
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Ekrem İmamoğlu 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusunu 'değişim' vurgusuyla yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusunu 'değişim' vurgusuyla yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Değişim fikrimde kararlıyım'

"Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu,
"Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım.
İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları soruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu, "Ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.


'Aday mısınız?' sorusuna yanıt


  • "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" sözleriyle cevap verdi.

CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış
CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış

Bugüne kadar 12 seçim kaybeden fakat koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi tabanından gelen tepkiler dinmiyor. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, 'baba-oğul' ilişkisinin noktalandığını ve iplerin atıldığını öne sürdü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açabileceğini belirten Portakal, "Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nu diktatör olmakla itham eden Portakal, İmamoğlu'nun parti kurma çalışması yaptığını da dile getirdi.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İBB
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