İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna dolaylı 'evet' yanıtı

Ekrem İmamoğlu 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusunu 'değişim' vurgusuyla yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Değişim fikrimde kararlıyım'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları soruldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu, "Ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.
'Aday mısınız?' sorusuna yanıt
- "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" sözleriyle cevap verdi.