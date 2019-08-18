Gündem İmamoğlundan eleştirilere garip yanıt İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen&hellip;
ANKARA

İmamoğlu'ndan eleştirilere garip yanıt: İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen…

İstanbul'da sel felaketi yaşamasına rağmen tatilini yaptığı Bodrum'dan gelmeyen Ekrem İmamoğlu, bu sabah şehre ulaştı. Selin zarar verdiği yerlerde incelemeler yapan İmamoğlu, "tatil" sorusuna garip bir şekilde yanıt verdi: "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen…" İmamoğlu, sağanak yağmurla ilgili de Meteorolojinin geç uyarıda bulunduğunu ileri sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Temmuz ayında 8 gün yıllık izne çıkarak Bodrum'a gitmişti.
Ekrem İmamoğlu, Temmuz ayında 8 gün yıllık izne çıkarak Bodrum'a gitmişti.

Sel felaketi yaşanmasına, can ve mal kayıpları olmasına rağmen İstanbul'a dönmediği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "tatil" sorusuna garip bir üslupla yanıt verdi. 15 gün arayla ikinci kez senelik izne çıkan ve bu sabah Bodrum'dan İstanbul'a gelerek selin zarar verdiği yerlerden Eminönü Yeraltı Çarşısında incelemelerde bulunan İmamoğlu, "tatilde olduğunun" sorulması üzerine “Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen… Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş’taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz” dedi. Ekrem İmamoğlu, Meteorolojinin yağmur için yaptığı uyarıda geç kaldığını ileri sürerek "Gecikme olması bizi üzdü" ifadesini kullandı.

Altı gün izne ayrılan Ekrem İmamoğlu'nun vekili: Ulaşma imkanı olmadı
GÜNDEM
Altı gün izne ayrılan Ekrem İmamoğlu'nun vekili: Ulaşma imkanı olmadı

İstanbul’a da bekleriz!
GÜNDEM
İstanbul’a da bekleriz!

8 gün izne çıkan İmamoğlu 3 ayda 3. kez Zülfü Livaneli konserine gitti
GÜNDEM
8 gün izne çıkan İmamoğlu 3 ayda 3. kez Zülfü Livaneli konserine gitti
Mahremlerin hiç bilinmeyenleri

Mahremlerin hiç bilinmeyenleri

​FETÖ'nün gizli teşkilatının kodları deşifre oldu.
Milli savunmayabanker freni

Milli savunmaya
'banker' freni

Kimi bankalar, savunma sanayi firmalarını kapı dışarı ediyor.
Garip yanıt: Bak sen...

Garip yanıt:
Bak sen...

Bodrum'dan İstanbul'a gelemeyen İmamoğlu tatiline yine laf söyletmedi.
Zorunlu ayrılık

Zorunlu ayrılık

Falcao gelecek, 2 yabancı mecburen gidecek.
Düğünde katliam

Düğünde katliam

​Afganistan'da düğün salonuna intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

Poşet içinde bulundu

Poşet içinde bulundu

​Beylikdüzü sahilinde bebek cesedi kıyıya vurdu.
Çuval dolusu parayı tek sözüyle çalmış

Çuval dolusu parayı tek sözüyle çalmış

​Türkiye'yi karıştıran vurgunda yeni gelişme.
19.05'te <br>imza atacak

19.05'te
imza atacak

​Galatasaray'dan Falcao için ihtişamlı tören.
Eminönü'nde<br> son durum

Eminönü'nde
son durum

​Selin vurduğu İstanbul'da esnafın zararı büyük.
Kahramanlara teşekkür

Kahramanlara teşekkür

​Norveç emniyet müdürlüğünde ağırlandılar.
Yüz yüze<br>görüşüp isteyecekler

Yüz yüze
görüşüp isteyecekler

​FETÖ ile mücadelede Adalet Bakanlığı sahaya iniyor.
İstanbul'a ulaşamamış

İstanbul'a ulaşamamış

İmamoğlu selin vurduğu İstanbul'a Bodrum'dan gelemedi.
Avrupa'nın en<br>büyük korkusu

Avrupa'nın en
büyük korkusu

​​Avrupa'daki mülteci korkusu ekonomik sorunların da önüne geçti.
​CHS raporu hazır

​CHS raporu hazır

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin raporu Erdoğan'a sunulacak.
Sıra sütte

Sıra sütte

Çin, mermer ve kirazın ardından süt ürünleri için kapıda.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.