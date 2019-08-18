İmamoğlu'ndan eleştirilere garip yanıt: İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen…

Sel felaketi yaşanmasına, can ve mal kayıpları olmasına rağmen İstanbul'a dönmediği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "tatil" sorusuna garip bir üslupla yanıt verdi. 15 gün arayla ikinci kez senelik izne çıkan ve bu sabah Bodrum'dan İstanbul'a gelerek selin zarar verdiği yerlerden Eminönü Yeraltı Çarşısında incelemelerde bulunan İmamoğlu, "tatilde olduğunun" sorulması üzerine “Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen… Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş’taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz” dedi. Ekrem İmamoğlu, Meteorolojinin yağmur için yaptığı uyarıda geç kaldığını ileri sürerek "Gecikme olması bizi üzdü" ifadesini kullandı.

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