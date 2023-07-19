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İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız

CHP'nin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği gizli toplantı sosyal medyaya sızan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bu toplantıların hep yapıldığını ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, "Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunların hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi. Toplantıyı sızdıran kişinin araştırılacağını söyleyen İmamoğlu, "Ne olmuş nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var dışında mı var ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle açık ve seçik bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

12:08 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yönetimindekilerle yaptığı gizli toplantıyla ilgili ilk kez konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yönetimindekilerle yaptığı gizli toplantıyla ilgili ilk kez konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun, partinin ağır topları ile gerçekleştirdiği online toplantı sosyal medyaya sızdı.

İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP PM üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan ve eski Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da bulunduğu toplantıyla ilgili ilk kez konuştu.


'Hiçbir gizli bir tarafı yok'

Bu toplantıların devam ettiğini ve edeceğini belirten İmamoğlu, "Gizli bir tarafı yok. Yarın da bugün de buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli bir tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi.

'Sızdıran kişiyi araştıracağız'

Toplantıyı sızdıran kişinin araştırılacağını söyleyen İmamoğlu, "Onu araştıracağız bakacağız. Ne olmuş nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var dışında mı var ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle açık ve seçik bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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