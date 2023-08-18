İmamoğlu'ndan sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL ödeme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklam için sosyal medya fenomenlerine 25 bin lira verdiği ortaya çıktı.
Genel seçimlerde kurduğu cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali suya düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık koltuğuna göz dikti ancak burada da Kemal Kılıçdaroğlu duvarına tosladı.
Son şansı olan İBB Başkanlığına yeniden adaylığını açıklayan İmamoğlu'nun kendi reklamı için belediye bütçesinin kesesini sonuna kadar açtığı ortaya çıktı.
Fenomenlere günlük 25 bin lira
Metinde şu ifadelere yer verildi: