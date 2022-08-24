Gündem İmamoğlunun 43 milyar liralık bütçeyle övündükleri Kreş açtık süt dağıttık
POLİTİKA

İmamoğlu’nun 43 milyar liralık bütçeyle övündükleri: Kreş açtık süt dağıttık

Vatandaşa hizmet yerine PR belediyeciliğini seçen, sürekli 'engelleniyoruz' yalanına sığınarak iş yapmaktan kaçan CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB'nin başına geleli üç yılı geçti. İBB Başkanlığı görevinde bulunan İmamoğlu, 43 milyar liralık devasa bir bütçeyi yönetiyor ancak övündüğü hizmetler arasında süt dağıtıp, kreş açmak var. Ancak yapmadıklarının listesi oldukça uzun. Altunizade-Çamlıca Metrosu'nun yapımı durdurulması,

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları yapılmaması, Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı toprak dökülerek kapatılması bunlardan sadece birkaç tanesi...



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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu’nun 43 milyar liralık bütçeyle övündükleri: Kreş açtık süt dağıttık
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 yılın ardından 2019 yılında CHP yönetimine geçti. İstanbul'a hizmet etmek için kaybedecek bir saniyesinin bile olmadığını söyleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve seçildiği günden sonra çalışmalarıyla değil tatilleriyle sık sık gündeme geldi. İmamoğlu'nun Avrupalı büyükelçilerle yaptığı gizli görüşmeler, onun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yürüttüğü çalışmaları da ortaya seriyordu.

Türkiye, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler için artık geri sayıma geçti. 6'lı masa etrafında toplanan muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısına çıkarabilecek bir adayı henüz bulabilmiş değil. Oklar Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterirken Ekrem İmamoğlu da medya kampanyasını hızlandırdı.

İBB bütçesinden kendi reklamını yapıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, muhalif medyanın neredeyse tamamına 3 yılda neler yaptığını gösteren reklamlar verdi.

İBB bütçesinden verilen reklama tıklayanlar, direkt olarak Ekrem İmamoğlu'nun şahsına kurulan siteye yönlendiriliyor.

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"Kreş açtık, süt dağıttık"

'Söz verdik yaptık' sloganının kullanıldığı sitede, Ekrem İmamoğlu'nun övündüğü projeler arasında şunlar var: Lokanta açtık, süt dağıttık, kreş açtık, Kurbağalıdere'yi temizledik, Haliç'i temizledik.

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Listede dikkat çeken bir diğer detay metrolar oldu.

AK Parti döneminde başlayan projelerin hepsini sahiplenen İmamoğlu, dünyada en çok metro yapan şehrin İstanbul olduğunu yazdırdı.

Ancak bu da yine kendi söylemini boşa çıkardı. Bilindiği üzere İmamoğlu yönetimi, İstanbul'da engellendiklerini ve mağdur olduklarını söylüyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyada birçok ülkeden büyük bir bütçeye sahip. 2022 yılında İBB'nin bütçesi 43 milyar lira.

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Ekrem İmamoğlu neler yapmadı?

Ekrem İmamoğlu'nun neler yaptık başlığı altında anlattıkları bunlar ancak yapmadıklarının listesi de oldukça uzun.

İşte İmamoğlu yönetiminin yapmadıklarından bazıları;

* Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı toprak dökülerek kapatıldı.

* Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı durduruldu.

* Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, temel atmama töreni yapılarak iptal edildi.

* Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları yapılmadı. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı)

* Altunizade-Çamlıca Metrosu'nun yapımı durduruldu. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı, yapımı devam ediyor)

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