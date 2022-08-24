İmamoğlu’nun 43 milyar liralık bütçeyle övündükleri: Kreş açtık süt dağıttık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 yılın ardından 2019 yılında CHP yönetimine geçti. İstanbul'a hizmet etmek için kaybedecek bir saniyesinin bile olmadığını söyleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve seçildiği günden sonra çalışmalarıyla değil tatilleriyle sık sık gündeme geldi. İmamoğlu'nun Avrupalı büyükelçilerle yaptığı gizli görüşmeler, onun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yürüttüğü çalışmaları da ortaya seriyordu.

Türkiye, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler için artık geri sayıma geçti. 6'lı masa etrafında toplanan muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısına çıkarabilecek bir adayı henüz bulabilmiş değil. Oklar Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterirken Ekrem İmamoğlu da medya kampanyasını hızlandırdı.

İBB bütçesinden kendi reklamını yapıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, muhalif medyanın neredeyse tamamına 3 yılda neler yaptığını gösteren reklamlar verdi.

REKLAM

İBB bütçesinden verilen reklama tıklayanlar, direkt olarak Ekrem İmamoğlu'nun şahsına kurulan siteye yönlendiriliyor.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu'nun 'Biz yaptık' yalanını bu kez Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu

"Kreş açtık, süt dağıttık"

'Söz verdik yaptık' sloganının kullanıldığı sitede, Ekrem İmamoğlu'nun övündüğü projeler arasında şunlar var: Lokanta açtık, süt dağıttık, kreş açtık, Kurbağalıdere'yi temizledik, Haliç'i temizledik.

GÜNDEM Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap

Listede dikkat çeken bir diğer detay metrolar oldu.

AK Parti döneminde başlayan projelerin hepsini sahiplenen İmamoğlu, dünyada en çok metro yapan şehrin İstanbul olduğunu yazdırdı.

Ancak bu da yine kendi söylemini boşa çıkardı. Bilindiği üzere İmamoğlu yönetimi, İstanbul'da engellendiklerini ve mağdur olduklarını söylüyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyada birçok ülkeden büyük bir bütçeye sahip. 2022 yılında İBB'nin bütçesi 43 milyar lira.

REKLAM

GÜNDEM Yeni 'temel atmama' törenleri yolda: İBB'nin yeni stratejik planında 'yatırım harcamaları' kırpıldı, 'konser ve organizasyon' harcamaları arttı

Ekrem İmamoğlu neler yapmadı?

Ekrem İmamoğlu'nun neler yaptık başlığı altında anlattıkları bunlar ancak yapmadıklarının listesi de oldukça uzun.

İşte İmamoğlu yönetiminin yapmadıklarından bazıları;

* Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı toprak dökülerek kapatıldı.

* Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı durduruldu.

* Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, temel atmama töreni yapılarak iptal edildi.

* Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları yapılmadı. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı)

* Altunizade-Çamlıca Metrosu'nun yapımı durduruldu. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı, yapımı devam ediyor)