İmamoğlu'nun adaylık çıkışına ittifak ortağı HDP'den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u yeniden kazanacaklarını öne sürdü.
İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.
Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.
"Bir suda bir defa yıkanılır"
Türkmen, CHP'nin adayını destekleme konusunda ise şunları söyledi: