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İmamoğlu'nun adaylık çıkışına ittifak ortağı HDP'den ilk yorum

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partiler üstü bir ittifak vaadiyle duyurduğu ikinci kez 'adaylığına' ittifak ortağı HDP'den ilk cevap geldi. "Partiler üstü ittifak kurarak İstanbul'u yeniden kazanacağını" öne süren İmamoğlu'na ilk veto HDP'den geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen "Bir suda bir defa yıkanılır" dedi.

16:31 . 15/08/2023 Salı
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Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

CHP'li İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkanlığı yarışını bırakıp yönünü İstanbul'a çevirdi. İmamoğlu, "mühürlüyüm" dediği İstanbul'u "bir kez daha savunmak için yola çıktığını" söyledi.

İmamoğlu, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u yeniden kazanacaklarını öne sürdü.

İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.

Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.

"Bir suda bir defa yıkanılır"

Türkmen, CHP'nin adayını destekleme konusunda ise şunları söyledi:

"Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek."

CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.


#Ekrem İmamoğlu
#HDP
#adaylık
#CHP
#İBB
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