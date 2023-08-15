İmamoğlu'nun adaylık çıkışına ittifak ortağı HDP'den ilk yorum

"Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek."