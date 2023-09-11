İlçe kongrelerini geride bırakan CHP’de taraflar 16 Eylül’de başlayacak il kongrelerinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kongre öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, bir haftadır resmi programlara dahi katılmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ipini çekti. CHP’nin 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katılan Kılıçdaroğlu, Ankara adayını açıkladı. Kılıçdaroğlu, ‘’Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır” derken İmamoğlu’nun adını bile anmadı.

ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ

Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katıldı. Etkinlik sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ve 2024’teki yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin belediye başkanı ve belediye başkan adayı olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmesine ilişkin, “Bugün yarın açıklanır.” dediği hatırlatılarak, “Sizden de resmi bir açıklama henüz duyamadık, kendisi aday mı?” sorusuna, “Mansur Yavaş, bizim büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır.” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun adını dahi anmaması dikkat çekti.

TANRIKULU’NUN SÖZLERİ DOĞRU DEĞİL

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Biz TSK’nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız.” dedi.

İkinci raunt başlıyor

Değişim ve yönetim yanlılarının delege için yarıştığı CHP’de il kongreleri 15 Ekim’de tamamlanacak. İl başkanlarının yanı sıra genel başkanı da seçecek büyük kurultay delegelerinin belirleneceği kongreler, bu nedenle iki taraf için de kritik önemde. Değişim yanlıları, “Kongrelerde genel merkezin yüzde 60’a yakın bir destek aldığını gördük” dedi. Genel merkez kaynakları ise bu oranın yüzde 80’e ulaştığını ve il kongrelerinde güven tazeleyecek güce erişeceklerini söyledi.

İSTANBUL HÜSRANI

Değişimciler, hizipleri birleştirmek için İstanbul ilçe kongrelerinden kayda değer bir sonuç almaya uğraşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hüsrana uğradığını da itiraf etti. İmamoğlu’na yakın bir isimse İstanbul’da öne çıkan Erdoğan Toprak faktörüne işaret etti. İstanbul’da bazı belediyelerin Toprak’a yakınlığıyla bilindiğini anımsattı. Aynı isim, “İstanbul kimsenin değil, hepimizin, bizim” diyerek sürecin işlediğini söyledi. Öte yandan İBB Başkanı’nın il kongrelerine odaklandığı öğrenildi. İmamoğlu, il kongrelerinde destekçilerini artırmak için çalışacak.

KONGRELER BİTSİN KONUŞALIM

Değişimciler, İstanbul başta olmak üzere genel merkez karşıtı grupların etkin olduğu illerde güç birliği yapmanın yollarını da arıyor. Değişim yanlısı bir milletvekili ise büyük kurultayda oy kullanacak il delegelerinin henüz seçilmediğine işaret ederek, maçın bitmediğini söyledi. Aynı isim, “İl kongreleri bitmeden konuşmak doğru olmaz” dedi.











