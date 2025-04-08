'İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmalar, yolsuzluk ve kent uzlaşısı başlıkları altında iki ayrı dosyada ele alındı.

Yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' gibi suçlamalar yöneltildi.