Yolsuzluktan tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2014 yılında çeşitli projelerde yer alan tiyatrocu ve oyuncu Metin Yıldız, muhalifler tarafından kendisine yöneltilen 'neden İmamoğlu'na destek vermiyorsun' tepkilerine günler sonra yanıt verdi. 2014'te kimse yokken İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirten Yıldız, "Kendisine oy vermek için 2 bin km yol yaptım, bir film için kendisini aradım; yazmadı, dönmedi. Tekrar aradım, mail attım fakat maalesef çok yoğundu kendileri. O gün yanında olmayanlarla bir takım sanatsal faaliyetler yürütüyordu. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyen, soran olursa; çok yoğunum" dedi.
İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suçlu bulunup tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun görevden aldı.
CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, yolsuzluktan hüküm giyen İmamoğlu için halka sokaklara çıkma çağrısı yaptı, Türk ekonomisini batırmak için ünlüleri dahi devreye sokup 'boykot' çağrıları yaptı.
İmamoğlu'na destek vermeyen ünlüler ise, CHP'liler tarafından başta sosyal medya olmak üzere linç edildi.
Sessiz kalan isimlerden biri de oyuncu ve tiyatrocu Metin Yıldız'dı.
"Kendisine beş sene ulaşamadık şimdi de ben yoğunum"
"Merhaba Arkadaşlar
Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..
Neden mi Söyleyeyim ;
Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz..
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım..
Kazandı
Aramadım Bir talepte bulunmadım..
2019'da Fatsa'daydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim..
Kazandı
İki sene sonra
Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı
Mesaj Attım
Dönmedi
Kalemini Aradım
Yazmadı
Cevap geldi
Beyefendi Yoğun
Tekrar aradım
Çok yoğun
Mail attım
Maalesef çok çok çok yoğun kendileri..
Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine..
Bakıyorum
O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:)
Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere..
Soran olursa da söyleyin..
Çok Yoğunum.."