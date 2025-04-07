Tapusunu vermediği kooperatif mağduru intihar etti: Son mektubunda 'Suçlu Ekrem İmamoğlu' yazdı

Bu süreçte biz belediye ile görüştük ve tapularımızı talep ettik. Hatta amcam yazılı olarak noterden yazılı ihtar gönderdi ama cevap alamadı. Belediyeye gidildi görüşmeye, belediye de bu yerlerde bizim hiçbir hakkımız olmadığını söyledi. Ama idare mahkemesinden tersine karar çıktı. Amcam bu işe çok önem veriyordu. Kooperatife katılmamızda o vesile olmuştu. Bu işin bu şekilde olmasından kendisini sorumlu hissediyordu. Özellikle sık sık takip ediyordu süreci. Ruhsal olarak da sıkıntı yaşıyordu.





O süreçte en son hayatına son vermeden birkaç gün önce sanıyorum belediye de ki bir görüşmede arsaların tapusunu alamayacağı izlenimi edinmişti. O umutsuzlukla hayatına son verdi. Bıraktığı notta 'Suçlu Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' yazılı bir not bıraktı. Biz bu notu ilgili soruşturmayı yürüten savcıya da iletmiştik zaten. Ancak savcı takipsizlik kararı verdi" ifadelerini kullandı.







