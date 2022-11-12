İmamoğlu’nun davası ertelendi: Savcı siyasi yasak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava dün görüldü. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 7. Asliye Mahkemesi’ndeki duruşmaya CHP’li bazı ilçe başkanlarının yanı sıra Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri Seyit Torul, Mahmut Tanal, Aylin Nazlıaka, Özgür Özel, Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de katıldı. İmamoğlu’nun avukatı, hakimin tarafsız olmadığını düşündüklerini belirterek “reddi hakim” talebinde bulundu. Bu talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirten mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. Cumhuriyet Savcısı mütalaasını tekrar ederek İmamoğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “siyasi yasak” içeren 53’üncü maddesinin de uygulanmasını istedi. Duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

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