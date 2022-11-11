Tasarruf için yürüyen merdivenleri durduran İBB'nin sekiz konser için 2 milyon 405 bin TL harcadığı ortaya çıktı

İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sekiz konsere 2 milyon 405 bin TL ödeme yaptığını açıkladı.

"BU NASIL TASARRUF BÖYLE?"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kertişçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu: İstanbul’un kasasına bereket geldi, tasarrufu önceledik, israfı bir kenara ittik.

Gerçekler: İBB sadece 8 konser için 2 Milyon 405 bin TL harcadı.

Bu nasıl tasarruf böyle?"

❌ Ekrem İmamoğlu: “İstanbul’un kasasına bereket geldi, tasarrufu önceledik, israfı bir kenara ittik.”



❗️Gerçekler: İBB sadece 8 konser için 2 Milyon 405 bin TL harcadı.



Bu nasıl tasarruf böyle ❓ pic.twitter.com/J9eSd0CDVx REKLAM November 11, 2022

Kertişçi'nin ardından paylaşımda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da İBB'nin reklam için 849 milyon TL kaynak ayırdığını söyledi.

GÖKSU REKLAM İÇİN AYRILAN BÜTÇEYİ HATIRLATTI

Göksu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li İBB Başkanı 'İsrafı önledik, tasarruf yaptık. İstanbul'un bütçesine bereket geldi.' demiş.

Hatırlatalım.

İBB'nin bütçesinde

Depreme ayrılan kaynak 492 Milyon TL

Reklama ayrılan kaynak 849 Milyon TL

Başka söze gerek var mı?"

CHP'li İBB Başkanı "İsrafı önledik, tasarruf yaptık. İstanbul'un bütçesine bereket geldi." demiş.



Hatırlatalım.

İBB'nin bütçesinde

Depreme ayrılan kaynak 492 Milyon TL

Reklama ayrılan kaynak 849 Milyon TL



Başka söze gerek var mı? REKLAM November 11, 2022

TASARRUF BAHANESİYLE YÜRÜYEN MERDİVELER ÇALIŞTIRILMIYOR

8 konser için 2 milyonu aşan bütçe ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul tarafından, bazı metro ve tramvaylarda yürüyen merdiven ve asansörlerin tasarruf nedeniyle kapatıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapılmıştı.

Ekipmanların ihtiyaç fazlası olduğu için açılış tarihinden beri kapalı tutulduğu ifade edilen açıklamada, "Kaynaklarını verimli kullanmak ilkemiz gereği ekipmanların bulunduğu alanlarda yolcu sayıları izlenerek belli bir kullanım yoğunluğuna ulaşmadan işletmeye açılmamaktadır" denilmişti.

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