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İSTANBUL

İmamoğlu'nun davet ettiği İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin istifa etti: Uyumlu bir çalışma sergilenemedi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağırmasıyla Balıkesir'den gelip, Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başlayan, öğretim üyesi Dr. Taylan Engin istifa etti. İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, istifayı doğrulayıp, nedeninin 'uyumlu çalışamamak' olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Taylan Engin (Ortada)
Taylan Engin (Ortada)

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapan ve daha sonra geçtiği Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken,

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'a davet edilen Dr. Taylan Engin, İBB Ulaştırma Daire Başkanı oldu. Engin, bu görevinden istifa etti.

  • İstifayı doğrulayan İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, Taylan Engin'in, dilekçesini çarşamba günü verdiğini söyledi. Engin'in, bağlı olarak çalıştığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile anlaşamadığı iddiaları sorulan Küçükşahin, "Uyumlu bir çalışma sergileyemedikleri şeklinde değerlendirme yapmak daha doğru bir ifade olur" dedi.

TAYLAN ENGİN KİMDİR?

Balıkesir'de, 1977 yılında dünyaya gelen Taylan Engin, 1999'da Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Engin, 2005'te aynı üniversitenin Ulaştırma Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans, 2013'te ise Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde doktora yaptı. Ulaştırma sektörünün özel ve kamusal alanında deneyim sahibi olan Engin, yerel yönetimlerde de farklı görevler üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Taylan Engin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Akıllı Ulaşım Sistemleri Ana Bilim Dalı'nda 'Dr. öğretim üyesi' unvanıyla görev yaparken, 26 Temmuz'da İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na getirilmişti.

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