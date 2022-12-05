İmamoğlu'nun eli yine havada kaldı: Kaftancıoğlu'ndan sonra Kılıçdaroğlu da görmezden geldi

Türkiye, 2023 seçimlerinin havasına girerken partilerin de seçim çalışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin, Türkiye'nin ikinci yüzyılı için bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu.

Son iki grup toplantısında 3 Aralık tarihini veren Kılıçdaroğlu, muhalif seçmeni büyük bir beklentiye sokarken CHP, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenledi.

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İmamoğlu’nu es geçti

Düzenlenen organizasyona partinin vizyonundan çok yaşananlar damga vurdu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı.

Kürsüden inen Kılıçdaroğlu'nun, diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar kameralara yansıdı.

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OYNAT 00:14 İmamoğlu'nun eli yine havada kaldı: Kaftancıoğlu'ndan sonra Kılıçdaroğlu da tokalaşmadı CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adıyla düzenlediği organizasyonda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca vizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim partililerin gözlerinin önünde sürmüş ve program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamıştı. BiP'te paylaş

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Kaftancıoğlu da tokalaşmamıştı

Ayrıca vizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim partililerin gözlerinin önünde sürmüş ve program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamıştı.