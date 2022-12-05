Gündem İmamoğlunun eli yine havada kaldı Kaftancıoğlundan sonra Kılıçdaroğlu da görmezden geldi
POLİTİKA

İmamoğlu'nun eli yine havada kaldı: Kaftancıoğlu'ndan sonra Kılıçdaroğlu da görmezden geldi

CHP'nin büyük vaatlerle duyurduğu ve 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adıyla düzenlediği organizasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elini sıkmadığı anlar kameraya yansıdı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nu görmezden gelmişti.

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Haber Merkezi Diğer
İmamoğlunun eli yine havada kaldı: Kaftancıoğlundan sonra Kılıçdaroğlu da görmezden geldi
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programı.

Türkiye, 2023 seçimlerinin havasına girerken partilerin de seçim çalışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin, Türkiye'nin ikinci yüzyılı için bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu.

Son iki grup toplantısında 3 Aralık tarihini veren Kılıçdaroğlu, muhalif seçmeni büyük bir beklentiye sokarken CHP, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenledi.

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
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İmamoğlu’nu es geçti

Düzenlenen organizasyona partinin vizyonundan çok yaşananlar damga vurdu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı.

Kürsüden inen Kılıçdaroğlu'nun, diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar kameralara yansıdı.

İmamoğlu'nun eli yine havada kaldı: Kaftancıoğlu'ndan sonra Kılıçdaroğlu da tokalaşmadı
OYNAT 00:14
İmamoğlu'nun eli yine havada kaldı: Kaftancıoğlu'ndan sonra Kılıçdaroğlu da tokalaşmadı
CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adıyla düzenlediği organizasyonda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca vizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim partililerin gözlerinin önünde sürmüş ve program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamıştı.

Kaftancıoğlu da tokalaşmamıştı

Ayrıca vizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim partililerin gözlerinin önünde sürmüş ve program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamıştı.

Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu es geçti
OYNAT 00:20
Gerilim kamerada: Herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu es geçti
Bir süredir aralarında gerilim yaşandığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunda yan yana geldi. Programa katılanların elini teker teker sıkan Kaftancıoğlu'nun sıra İmamoğlu'na gelince başını sallamakla yetinmesi dikkat çekti.
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