|
Gündem

İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan Engin Altay: Bu toplantılar sürekli yapılıyor ama sızması enteresan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 'değişim' hareketinin online toplantısına katılan CHP eski Grup Başkanvekili Engin Altay, konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan” dedi.

11:28 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan Engin Altay'dan ilk açıklama geldi.

İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan Engin Altay'dan ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ısrar etmesi ve sonucunda 12'nci yenilgisini alması üzerine CHP'de 'değişim' hareketi başladı.

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partinin ağır topları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde ayaklandı. Bu isimlerin gerçekleştirdiği online toplantı ise gizlice kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.

İmamoğlu başkanlığındaki toplantıya Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan ve eski Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı.

'Sızması enteresan'

Engin Altay, toplantıyla ilgili Gazete Duvar'a açıklamalarda bulundu. Altay,
“Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan”
dedi.

'Partinin geleceği için her şey yapılır'

“Çalışmalarınız devam edecek mi?" sorusuna Altay,
“Parti için devam edecek. Bu partinin geleceği için her şey yapılır”
yanıtını verdi.

Toplantıdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberinin olup olmadığı sorusuna ise Altay, bilmediğini belirterek, “Olmuştur haberi, daha önceden de olmuştur gayet normal” ifadelerini kullandı.



#Engin Altay
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memura kira yardımı olacak mı?