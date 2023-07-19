İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan Engin Altay: Bu toplantılar sürekli yapılıyor ama sızması enteresan

İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan Engin Altay'dan ilk açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ısrar etmesi ve sonucunda 12'nci yenilgisini alması üzerine CHP'de 'değişim' hareketi başladı.
Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partinin ağır topları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde ayaklandı. Bu isimlerin gerçekleştirdiği online toplantı ise gizlice kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.
İmamoğlu başkanlığındaki toplantıya Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan ve eski Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı.
'Sızması enteresan'
'Partinin geleceği için her şey yapılır'
Toplantıdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberinin olup olmadığı sorusuna ise Altay, bilmediğini belirterek, “Olmuştur haberi, daha önceden de olmuştur gayet normal” ifadelerini kullandı.