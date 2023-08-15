İmamoğlu’nun İBB adaylığı kararına Özgür Özel'den ilk yorum: Hepimiz memnuniyetle karşıladık

“Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul’a uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum”