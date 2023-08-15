İmamoğlu’nun İBB adaylığı kararına Özgür Özel'den ilk yorum: Hepimiz memnuniyetle karşıladık

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkanlığına adaylık açıklamasıyla ilgili konuştu.
CHP'deki 'değişim' hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında yerel seçimleri işaret ederek
"İstanbul için yola çıkıyorum"
dedi.
İBB adaylığına göz kırpan İmamoğlu'nun bu açıklamasına CHP yönetiminden ilk yorumu Grup Başkanı Özgür Özel yaptı.
Özgür Özel: Hepimiz memnun olduk
Özgür Özel: Hepimiz memnun olduk
Gazete Duvar'a konuşan Özgür Özel,
“Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul’a uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum”
dedi.
'Değişim konusunda aynı noktadayım'
'Değişim konusunda aynı noktadayım'
CHP’deki değişim tartışmalarında durduğu noktanın değişip değişmediği sorulan Özel,
“Şu anda hep birlikte süreci takip ediyoruz. Sorumluluk üstlenmekten de fedakarlık yapmaktan da kaçmam dediğim noktadan ileride ya da geride değilim, aynı noktadayım. Bu dönem yapıcı ve aktif tutum alma dönemi”
diye konuştu.
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1 saat önce